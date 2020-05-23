В священный месяц «Сака Дава» дацан объявил акцию по посадке деревьев
В течение всего священного месяца «Сака Дава» - Буянта hара - Иволгинский дацан, отвечая на многочисленные просьбы верующих, объявляет акцию по посадке деревьев и кустарников.
- Дорогие прихожане! Вы можете привезти любое деревце или кустарник - рябину, черёмуху, яблоню, вишню - и посадить его на территории Иволгинского дацана. По инициативе ширээтэ ламы Аюра Цырендылыкова на территории дацана с северной стороны будут высажены деревья, которые в дальнейшем превратятся в огромный сад - символ той рощи в Лумбини, где когда-то родился Будда. Высадка деревьев будет начата именно в тот месяц, на который приходятся три знаменательных события из жизни Будды Шакьямуни: день рождения – «джаянти», просветление – «бодхи», уход в Нирвану – «Паринирвана», - сообщила Алла Намсараева, руководитель пресс-службы Иволгинского дацана
Считается, что духовная практика, начатая в этот месяц, непременно будет успешно завершена и принесёт плоды, очистит карму и позволит сделать существенный шаг вперёд в духовном продвижении.
Всем, кто захочет принять участие в создании сада Иволгинского дацана, просят сначала связаться и договориться о времени приезда и месте для посадки деревьев с засаг ламой дацана Баясхаланом Тумутовым (его номер телефона указан в официальных группах дацана в соцсети). «В целях соблюдения правил, принятых органами власти во время пандемии коронавируса, вы можете передать деревья и кустарники ламам, они сами посадят их в нужном месте», - заключили в дацане.
В Иволгинском дацане Бурятии появится сад
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