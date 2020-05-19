В Забайкалье выпущены плакаты о коронавирусе на бурятском языке

Общество, Фото: центр развития бурятской культуры Забайкалья

Также распространяются буклеты о профилактике заболевания



В Забайкальском крае выпущены плакаты на бурятском языке по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Плакаты «Коронавирусые үгы хэе! Бэе махабадаа шангадхая!», «Короновирус! Гэртээ байгты!», «Короновирусһаа бэеэ һэргылэ!» размещены на уличных стендах. Они выпущены в рамках акции «Стоп, коронавирус!», которую проводит центр развития бурятской культуры Забайкалья.



Также учреждение выпустило буклет «Коронавирус. Что важно знать о заболевании?» тиражом 600 экземпляров. В буклете содержится информация о симптомах заболевания, возможных осложнениях, профилактике и силе социальной изоляции, также указаны номера телефонов скорой помощи Агинской окружной больницы, даны ссылки на актуальную информацию о коронавирусе в Забайкальском крае. Памятки-буклеты распространяются среди населения окружного центра и в местах массового скопления людей.



Акция «Стоп, коронавирус!» продлится до 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.

