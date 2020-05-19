 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Мая

18 Мая

Популярное

В Забайкалье выпущены плакаты о коронавирусе на бурятском языке

В Забайкалье выпущены плакаты о коронавирусе на бурятском языке
Общество,  Фото:центр развития бурятской культуры Забайкалья
Также распространяются буклеты о профилактике заболевания

В Забайкальском крае выпущены плакаты на бурятском языке по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Плакаты «Коронавирусые үгы хэе! Бэе махабадаа шангадхая!», «Короновирус! Гэртээ байгты!», «Короновирусһаа бэеэ һэргылэ!» размещены на уличных стендах. Они выпущены в рамках акции «Стоп, коронавирус!», которую проводит центр развития бурятской культуры Забайкалья.

Также учреждение выпустило буклет «Коронавирус. Что важно знать о заболевании?» тиражом 600 экземпляров. В буклете содержится информация о симптомах заболевания, возможных осложнениях, профилактике и силе социальной изоляции, также указаны номера телефонов скорой помощи Агинской окружной больницы, даны ссылки на актуальную информацию о коронавирусе в Забайкальском крае. Памятки-буклеты распространяются среди населения окружного центра и в местах массового скопления людей.

Акция «Стоп, коронавирус!» продлится до 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Забайкальский край коронавирус бурятский язык
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Перелёты из Иркутска в Читу возобновятся в июне
Перелёты из Иркутска в Читу возобновятся в июне
Общество, 19.05.2020
Рейс первоначально предполагали запустить в мае
Композиторы Бурятии участвуют в конкурсе «Победного марша культуры»
Композиторы Бурятии участвуют в конкурсе «Победного марша культуры»
Общество, 19.05.2020
Приём заявок от авторов песен продлён до 30 мая
В Бурятии библиотеки передадут книги для обсерваторов
В Бурятии библиотеки передадут книги для обсерваторов
Общество, 19.05.2020
Около двух тысяч книг получены от частных лиц
В Этнографическом музее в Улан-Удэ появились три северных оленя
В Этнографическом музее в Улан-Удэ появились три северных оленя
Общество, 19.05.2020
«Это подарок даже не для нас, а для всей республики», - отмечают сотрудники музея про дар «Забайкальского горнорудного предприятия»

В Улан-Удэ появились на свет волчата, детёныши яков и енотовидных собак
В Улан-Удэ появились на свет волчата, детёныши яков и енотовидных собак
Общество, 19.05.2020
Следующими в Этнографическом музее появятся малыши пятнистых оленей

В Забайкалье ещё семь социальных стационаров ушли на самоизоляцию
Общество, 19.05.2020
Режим самоизоляции продлится до особого распоряжения
В Бурятии высадили ещё 66 тысяч деревьев
В Бурятии высадили ещё 66 тысяч деревьев
Общество, 19.05.2020
В Хоринском районе восстановили более 20 га леса
В Бурятии офицеры сдают физподготовку
В Бурятии офицеры сдают физподготовку
Общество, 19.05.2020
Военные подтягиваются, отжимаются, плавают, бегают, поднимают штанги и гири
В Бурятии осуждённые сдали экзамен на повара
В Бурятии осуждённые сдали экзамен на повара
Общество, 19.05.2020
Экзамен проходил в режиме онлайн
В Чите отреставрируют «полуторку»
В Чите отреставрируют «полуторку»
Общество, 19.05.2020
Легендарный автомобиль установлен в парке Победы
В России проведено более 7,3 млн. тестов на коронавирус
В России проведено более 7,3 млн. тестов на коронавирус
Общество, 19.05.2020
За сутки выявлено чуть более 9 тысяч заболевших
Бурятский спектакль «Верблюжонок» приглашён на фестиваль в Москву
Бурятский спектакль «Верблюжонок» приглашён на фестиваль в Москву
Общество, 19.05.2020
Спектакль Сойжин Жамбаловой вошёл в программу III всероссийского фестиваля «Артмиграция-детям 2020»
Бурятский общественник назвал отмену Сурхарбана «к лучшему»
Бурятский общественник назвал отмену Сурхарбана «к лучшему»
Общество, 19.05.2020
Во время перерыва в Бурятии предлагают задуматься о смене места проведения Сурхарбана
В Бурятии хотят увеличить штрафы за нарушение выгула собак
В Бурятии хотят увеличить штрафы за нарушение выгула собак
Общество, 19.05.2020
Поправки планируется внести в закон «Об административных правонарушениях»

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^