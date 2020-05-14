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В Улан-Удэ разрешат только «высоконравственные» граффити

В Улан-Удэ разрешат только «высоконравственные» граффити
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Граффити на зданиях будут о духовных ценностях и выдающихся деятелях

Вскоре в Улан-Удэ будет разрешено наносить на стены зданий и сооружений граффити. Однако не все подряд, а только «популяризирующие духовно-нравственные ценности, патриотизм, выдающихся деятелей, исторические события, науку, спорт, искусство».

Соответствующие изменения в правила благоустройства города депутаты Улан-Удэнского горсовета рассмотрят 20 мая, сообщили в пресс-службе мэрии города.

При этом изменения предполагают, что граффити должны будут создаваться в соответствии с дизайн-проектом.

Нанесение изображений на фасады зданий, являющихся объектами культурного наследия, и фасады зданий, выходящих на магистральные улицы общегородского значения, будет всё же запрещено.

Как сообщал «Байкал-Daily», к 9 мая на стене дома в центре Улан-Удэ уже появилось граффити – репродукция известной фронтовой фотографии «Комбат»
граффити
 
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