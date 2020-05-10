Они зажгли в своих домах, квартирах свечи и фонарики в знак памяти о воинах, сражавшихся во время Великой Отечественной войны
Сотрудники и военнослужащие подразделений управления Росгвардии по Бурятии зажгли в своих домах, квартирах свечи и фонарики в знак памяти о воинах, сражавшихся за Родину в Великой Отечественной войне.
- Благодаря акции «Фонарики Победы» мы отдаём дань уважения, благодарим наших прадедов за Победу и приветствуем жителей соседних домов, тем самым, чувствуем единение в такой праздничный день, - отметил начальник инспекции пожарной безопасности управления, майор Евгений Ерженин.
Фотографии и публикации, посвящённые акции, можно разместить в социальных сетях с хэштегом #ФонарикиПобеды, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии росгвардейцы присоединились к акции «Фонарики Победы»
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