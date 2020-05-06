К онлайн-проектам уже подключились более 2000 участников
Год Памяти и Славы в Иволгинском районе Бурятии открылся акцией «Блокадный хлеб». Для школьников были организованы выставка, показ военного фильма и лекция о блокадном Ленинграде.
Подготовка к 75-летию Великой Победы в Иволгинском районе началась ещё в декабре 2019 года. С января 2020 года работники учреждений культуры готовили эскизы баннерного оформления, костюмов, декораций. На базе районного методического культурно-досугового центра «Мир» был организован штаб «Волонтёры культуры».
В условиях удалённой работы сотрудники учреждения культуры в социальных сетях запустили онлайн проекты: «Стихи и песни Победы», флешмоб детских рисунков «9 мая – День Победы», онлайн-акции «Бессмертный полк» – «Помним своих героев, Иволга!», «Георгиевская ленточка». К проектам подключились более 2000 иволгинцев.
В День Победы 9 мая с 8:30 на центральной улице Иволгинска будут звучать песни военных лет. Пройдут праздничные выездные концерты. После 12:00 по селу проедет празднично оформленная машина, из неё будут звучать песни и поздравления. В этот день работники учреждений культуры поздравят каждого ветерана Великой Отечественной войны. К поздравительной акции «Мы рядом» привлекут волонтёров.
На странице социальной сети Инстаграм культурно-досугового центра «Мир» пройдёт молодёжная акция «Рекорд Победы». По условиям, участники должны будут сделать 75 отжиманий.
Вечером после «Минуты молчания» жители района откроют окна, выйдут на балконы и споют песню «День Победы». В 21:00 жители Иволгинска из своих окон увидят праздничный фейерверк. Об этом сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
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Иволгинский район Бурятии готовится к 9 мая
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