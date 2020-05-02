В Бурятии 355 случаев заражения коронавирусом



Из 30 новых случаев COVID-19 – 8 человек прибывших из других регионов, 10 сотрудников МВД, 6 человек – из числа контактных в Кижингинском районе, 6 человек – контактные с другими ранее выявленными COVID-19.



В инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 219 больных, в том числе 18 детей.



Вылечились и выписались 98 человек, в том числе 4 человека за прошедшие сутки; умерло 4 человека. Осуществляется госпитализация 7 человек. 27 человек - под мед наблюдением в пансионате на базе Центра восточной медицины.



- Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 1177 человек, все лабораторно обследованы, - сообщили в республиканском оперштабе.



Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади 320 638 кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.



В отделении реанимации Республиканской инфекционной больницы находятся 5 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, из них 1 больной в возрасте 65 лет на ИВЛ.



В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а», на сегодняшнее утро в отделении реанимации находятся 4 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, в том числе старше 65 лет - 3 человека, из них 1 больной COVID-19 в возрасте 89 лет - на ИВЛ.



В шести обсерваторах на 2 мая находится 128 человек (в том числе в ГАУЗ «ДРКБ», п. Сотниково - 66 человек, в социально-оздоровительном отделении Госпиталя – 31 человек, в ЦВМ на Верхней Березовке – 26 человек, ЦВМ Оранж Хаус - 0, Горячинск – 0, в Кижингинском районе – 5 человек).



В клинико-диагностических лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» и 5 медицинских организаций (ГБУЗ «Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой», ГАУЗ «РКБ им. Н.А. Семашко», ГБУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница», ГБУЗ «Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИД», ГАУЗ «Республиканский кожно-венерологический диспансер») за сутки проведено исследований от 1872 человек, с нарастающим итогом – 34 654 человека. Тест-системы для лабораторного исследования в Бурятии имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 347 обращений по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) (всего с нарастающим итогом – 19 831 обращений). Работа операторов на многоканальном телефоне «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.



По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.



По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40



По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов утра 2 мая в республике зарегистрированолабораторно подтверждённых в случаев заражения COVID-2019. Количество заболевших выросло на 30 человек.