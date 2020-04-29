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В Бурятии военные поставили забор ветерану Великой Отечественной

В Бурятии военные поставили забор ветерану Великой Отечественной
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Военные восстановили забор и убрались на участке ветерана

В Бурятии военнослужащие в период самоизоляции оказывают необходимую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Так, военные ракетного соединения во внеслужебное время восстановили забор и провели уборку на территории приусадебного участка ветерана Великой Отечественной войны Сергея Максимова, проживающего в Улан-Удэ. Также ветерану вручили продовольственный набор, средства медицинской защиты, подарки от командования части.

Оказание помощи проводится адресно. Посещение ветеранов на дому проводится с соблюдением всех норм и правил личной и общественной гигиены.

Помимо этого, в ближайшее время командованием объединения и воинских частей будет организовано поздравление ветеранов Великой Отечественной войны. Им вручат юбилейные медали к 75-летию Великой Победы и памятные подарки, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
военнослужащие ветераны ВОВ 75 лет Победы
 
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