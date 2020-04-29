В Бурятии военные поставили забор ветерану Великой Отечественной

Военные восстановили забор и убрались на участке ветерана



В Бурятии военнослужащие в период самоизоляции оказывают необходимую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.



Так, военные ракетного соединения во внеслужебное время восстановили забор и провели уборку на территории приусадебного участка ветерана Великой Отечественной войны Сергея Максимова, проживающего в Улан-Удэ. Также ветерану вручили продовольственный набор, средства медицинской защиты, подарки от командования части.



Оказание помощи проводится адресно. Посещение ветеранов на дому проводится с соблюдением всех норм и правил личной и общественной гигиены.



Помимо этого, в ближайшее время командованием объединения и воинских частей будет организовано поздравление ветеранов Великой Отечественной войны. Им вручат юбилейные медали к 75-летию Великой Победы и памятные подарки, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

