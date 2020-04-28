В Улан-Удэ пройдут выставки, посвящённые Героям Советского Союза

В музее истории Бурятии состоится выставка «Великая Победа», в музее Сампилова – персональная выставка Г.Н. Москалёва



К 1 мая в рамках юбилейных мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в музее истории Бурятии имени М.Н. Хангалова будет готова к работе масштабная выставка «Великая Победа – Агуу Илалта» (6+). Она отражает вклад жителей Бурятии в Великую Победу через личное участие в военных действиях и трудовых буднях тыла. Это участие прослеживается в конкретных судьбах простых воинов и тружеников, а также генералов, Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы.



В экспозиции, состоящей из нескольких разделов, представлены подлинные документы и фотографии, личные вещи участников войны, фронтовые письма, трофейные предметы, военная форма, оружие того времени. Безусловно, для всех будут интересны такие исторические предметы Героев Советского Союза – китель генерал-майора И.В. Балдынова, вещи полковника В.Б. Борсоева, обмундирование снайпера Ж.Е. Тулаева, книжка снайпера А.М. Етобаева, золотые звёзды В.Х. Хантаева и И.С. Иванова.



На выставке можно увидеть коллекцию исторического холодного и огнестрельного оружия. Многие образцы имеют отношение к конкретным события мировой войны, например, трофейные образцы оружия периода разгрома милитаристской Японии в августе-сентябре 1945 года или захваченное в боях знамя Квантунской армии.



Также в рамках выставки будет представлена электронная презентация акции «Герои войны». Акция стартовала ещё в 2015 году, и в его рамках многие жители республики предоставили музею военные истории своих родных, которых, безусловно, нужно считать героями. Начиная с 2015 года, в фонды музея от жителей Бурятии поступило более 1100 фотографий и документов. В период с января по апрель 2020 года было сдано около 60 фотографий и документов. Все собранные материалы акции будут использованы для экспозиций музея.



Также 1 мая в художественном музее имени Ц.С. Сампилова к открытию будут готовы две значимые экспозиции – персональная выставка заслуженного художника РСФСР, народного художника Бурятской АССР, фронтовика, Героя Советского Союза Георгия Николаевича Москалёва (6+) и выставочный проект «Художники о войне» (6+). Обе выставки готовятся к празднованию 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. Это дань уважения и благодарности к бессмертному подвигу наших воинов в Великой Отечественной войне.



Георгий Николаевич родился 10 сентября 1925 года в таёжном селе Усть-Менза Читинской области. В 1934 году его семья переехала в Улан-Удэ. Вся жизнь и творчество народного художника Бурятии Георгия Москалёва связана с республикой.



Москалёвы жили на берегу реки Селенга, и детство Георгия прошло на реке. Здесь впервые он начал делать рисунки и этюды. Чтобы попасть в центр города – в школу и изостудию, ему приходилось переплывать реку на лодке или переходить реку пешком по льду во время зимы. Он мечтал стать художником и первые уроки живописи получил в изостудии, которой руководил А.Х. Аюшинов.



Когда Георгию в 1943 году исполнилось 18 лет, он был призван в ряды Красной Армии. Его направили в военное пехотное училище на станции Дивизионной в Улан-Удэ. Через год и шесть месяцев, получив звание младшего лейтенанта, он отправился на фронт. Защищая Родину на Днестре, Пруте и Дунае, «покорив четыре державы» в Европе – участвуя в освобождении Румынии, Болгарии, Венгрии, он закончил войну в Австрии. Георгий Николаевич был ранен во время штурма Вены. В госпитале он узнал о том, что 24 марта вышел указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении ему звания Героя Советского Союза.



После войны, в 1946 году Георгий Николаевич поступил в Иркутское художественное училище. Затем, окончив училище, он продолжил обучение в художественном институте имени В.И. Сурикова в Москве.



Главной темой творчества художника стало осмысление событий военной поры. В своих произведениях он отражал смертельный ужас битвы с фашизмом, а также мужество и героизм наших бойцов. Военной теме посвящены картины «Один на один», «Прорыв», «Парламентёр», «На пепелище», «Рассвет», «Иду в первую атаку». Одной из самых значимых работ Г.Н. Москалёва стала картина «Битва за Дунай» (1975).



- Мои полотна антивоенны. Изображая ужасы войны, я выступаю за мир. Ибо пока в памяти человека живет такое страшное явление, как война, её труднее развязать любым завоевателям! В предотвращении новой катастрофы я вижу смысл своего творчества. Светлому будущему посвящаю свое искусство, — рассказывал художник.



Открытие выставки планируется в режиме онлайн. Об этом сообщает пресс-служба национального музея РБ.



Возрастное ограничение 6+

