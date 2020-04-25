Валерий Очиров о Великой Победе: «Это отвоёванная возможность жить и развиваться»

В преддверии 75-летия Великой Победы «Байкал-Daily» поговорил с председателем Улан-Удэнского городского совета ветеранов Валерием Михайловичем Очировым, чтобы узнать, чем живут сегодня ветераны Бурятии, что значит День Победы для общества и как идёт подготовка к торжественным мероприятиям



Святой день памяти



- Валерий Михайлович, 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне – знаменательная дата не только для всего российского народа, но и, без преувеличения, для всего мира. Что такое эта дата и День Победы лично для вас?



- Как и для всех жителей нашей страны, для меня это святой День Победы над фашистской Германией, и отвоёванная возможность жить и развиваться. Лично для меня это день памяти наших близких и родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне. За праздничным столом мы вспоминаем моего тестя Бориса Матвеевича Бидагаева – артиллериста, орденоносца. Борис Матвеевич воевал на фронтах Великой Отечественной с первых дней, Победу встретил в Берлине в звании капитана. К сожалению, он давно – ещё в 1982 году - ушёл из жизни: его здоровье подорвали сложные военные и послевоенные годы, и полученные ранения не позволили ему прожить долго.



Его сестра Татьяна Белобановна – также легендарная личность. На фронте была стрелком – радистом, на её счету два сбитых немецких самолёта. После войны стала медиком, многие годы трудилась в госпитале ветеранов войн.



Наши дети и внуки также чтят память и славные подвиги своих родных.



Ветеранов всё меньше



- Однако, по последним данным, в Бурятии осталось чуть больше 200 ветеранов – живых свидетелей Победы. Поэтому для них важна каждодневная помощь и участие в их жизни… Не только в День Победы и накануне. Расскажите, как в целом выстроена работа с ветеранами в Улан-Удэ?



- На сегодня в Улан-Удэ в живых осталось 115 участников Великой Отечественной войны, по республике эта цифра чуть больше – по данным Республиканского совета ветеранов, на 1 марта 2020 года в Бурятии проживало 192 человека. Также в Улан-Удэ 9 жителей блокадного Ленинграда, 13 несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, 2139 тружеников тыла и более 13 тысяч «детей войны».



Администрацией города совместно с городским советом ветеранов разработана и действует муниципальная подпрограмма «Социальная помощь отдельным категориям граждан», в рамках которой оказывается адресная помощь и поддержка гражданам пожилого возраста. Им производится компенсация части абонентской платы за пользование стационарной связью, для участников войны организована бесплатная подписка на периодическую печать. Если в прошлые годы мы подписывали ветеранов на муниципальную газету «Улан-Удэ – город добрых традиций», то с 2020 года – на газету «Бурятия». От имени мэра столицы Игоря Шутенкова ветеранам, а также юбилярам – ветеранам Великой Отечественной, достигшим возраста 90 лет и старше, городским советом ветеранов вручаются именные поздравления, кроме того, ежемесячно публикуются поздравления в СМИ нашей республики. В 2019 году вручены именные поздравления 445 ветеранам, в том числе троим, достигшим 100-летия, четыре человека отметили 101-й день рождения, один человек справил 102-летие, и ещё один – 105 лет.



Накануне 75-й годовщины участники Великой Отечественной из Улан-Удэ – 115 человек – от имени мэра столицы республики получат адресную единовременную выплату в размере 10000 рублей. А «дети войны», согласно постановлению Народного Хурала Бурятии, получат единовременную выплату в размере 2000 рублей. Но, к сожалению, эти цифры постоянно корректируются в сторону уменьшения – ветеранов с каждым днём становится меньше.



В Дни воинской славы России проводится чествование участников обороны и жителей блокадного Ленинграда, участников ключевых сражений Великой Отечественной – битвы под Москвой, Сталинградской битвы и битвы на Курской дуге. Как правило, чествование проводится совместно с городской библиотекой имени Калашникова, с привлечением учащихся школ, техникумов и студентов вузов.



- Расскажите, как обстоят дела с наиболее злободневными вопросами помощи ветеранам – обеспечением жильём, ремонтами. С какими просьбами чаще всего ветераны обращаются к вам?



- Обращения от ветеранов поступают практически каждый день. Зачастую обращения поступают в советы ветеранов, которые расположены в трёх районах города и посёлке Загорск. Чаще всего ветеранов волнуют вопросы социального обеспечения, оформления, а иной раз и отсутствия льгот, а с приближением 75-летней годовщины - как и где будут проходить праздничные мероприятия, просят не забыть пригласить их на те или иные торжества.



Что касается программ социальной направленности, на сегодня в Улан-Удэ жильём обеспечены все без исключения ветераны. Комиссии при администрациях районов оперативно выявляют жилищные проблемы ветеранов, городской совет ветеранов формирует заявки, и силами администрации города, предпринимателей, волонтёров Комитета по социальной и молодёжной политике Улан-Удэ оказываем помощь – это колка дров, уборка территории дворов от снега, побелка и покраска домов.



Не забыть уроков фашизма



- Близится 9 Мая. Но одна из современных тревожных тенденций – очернение имён героев и искажение истории. Примеров множество. Участие и главное – роль советских войск в ключевых операциях Великой Отечественной, и даже освобождение Освенцима и других концлагерей – всё ставится под сомнение. Как вы к этому относитесь? Как можно пресечь или минимизировать подобные выпады и случаи?



- Знаете, я уверен – страны, которые проводят подобную политику, начинают травлю, начисто забывают уроки истории.



К сожалению, Россия сегодня оказалась в некой изоляции, а нападки и трудности сыплются со всех сторон. На мой взгляд, это происходит потому, что странам Запада и США не по нраву сильный в геополитическом и экономическом плане сосед. Поэтому сегодня делается всё возможное, чтобы ослабить позиции России не только на международной арене, но и внутри страны.





Но патриотически настроенные жители нашей страны никогда не забудут страшные и героические события сороковых, ведь около 27 миллионов жителей СССР погибли в годы Великой Отечественной. Поэтому отношение однозначно отрицательное, и другого мнения быть не может.



Наша задача сегодня – разъяснить народу и, в частности, подрастающему поколению смысл тех грозных событий и ключевую роль СССР в деле Победы над фашизмом. На все мероприятия, посвящённые определённым датам Победы в Великой Отечественной, мы привлекаем как можно большее количество молодёжи. Чтобы они душой прониклись горечью и величием тех дней, а в их сердцах остался глубокий нравственный след. А рассказывают об этом наши ветераны – живые свидетели событий войны, на себе прочувствовавшие, каково было тогда.



Время патриотов



- Скажите, а как молодёжь относится к празднованию этой даты, в целом к событиям тех лет, Дню Победы, ветеранам? Мы-то выросли в другое время, когда старшие родственники лично рассказывали нам о тех годах. А как сегодня реагируют подростки на тему войны?



- По моим ощущениям, сегодня в стране наблюдается взрыв патриотических настроений. В дни памятных дат ветераны принимают участие в мероприятиях городского совета ветеранов, администрации города, которые проводятся в учебных заведениях. Они выступают перед многочисленной аудиторией школьников или студентов на «уроках мужества» с рассказами о непростых испытаниях на фоне тех событий, о подвиге нашего народа через призму своей жизни и судьбы своих близких.





Что примечательно, молодые люди, участвующие в наших мероприятиях, выступающие перед своими сверстниками, патриотически настроены по отношению к своей стране, понимают проблемы, стоящие перед страной, и готовы совместно решать их. И они являются истинными патриотами своей страны.



- Как видим, работа по патриотическому воспитанию налажена на должном уровне. Тогда почему, на ваш взгляд, среди подростков и молодёжи так много случаев вандализма – они оскверняют кладбища, памятники, поджигают венки, сворачивают постаменты. Это ведь проявление неуважения не только к памятным местам, но и к ветеранам.



- Такие вопиющие случаи мягко назвать недоработкой – это, как говорится, «В семье не без урода». Эти молодые люди, как правило, попадают под негативное влияние недостоверной и прямо вредоносной информации в сети Интернет, направленной как раз на очернение исторической правды. И им никогда не понять, что значит День Победы для каждого из нас. Кроме того, это проявление незрелости их характеров как граждан своей страны.



Чтобы минимизировать подобное влияние, безусловно, нужно усиливать воспитательную работу, в первую очередь, дома, в семье, и в школе. Каждая семья обязана на примерах старших родственников, дедов и прадедов, воспитывать патриотов своей страны. Ибо жители нашей страны всегда отличались патриотизмом и любовью к Родине.



Тогда, уверен, таких случаев станет меньше. С другой стороны, не стоит, наверное, преувеличивать и придавать каждому подобному случаю общероссийский резонанс. Такие вещи всегда были и будут, к сожалению.



Навстречу юбилею



- Какие наиболее значимые и важные мероприятия проводились?



- Надо сказать, работа по подготовке к юбилейной годовщине Победы была начата в прошлом году – мы с ветеранами выезжали в город Кяхту и село Желтура Джидинского района, где проходил службу будущий маршал СССР Константин Рокоссовский. Ветераны возложили памятные венки и цветы у памятников Герою, провели встречи с пограничниками и местными жителями, выступив перед ними с рассказами о славном пути военачальника.



Ветеранская организация Бурятии выступила инициатором установки памятника маршалу. Ныне покойный председатель Республиканского совета ветеранов Ревомир Баярович Гармаев обосновал установку памятника дважды Герою Советского Союза перед властями республики, ведь Константин Константинович долгое время служил в Бурят-Монголии, лично внёс неоценимый вклад в формирование знаменитого Буркавдивизиона и воспитание воинов Бурятии.



Правительство республики, к счастью, приняло положительное решение, и в конце декабря прошлого года в центре столицы Бурятии появился замечательный мемориал в честь прославленного военачальника.





В целом в Улан-Удэ в рамках празднования годовщины только по линии городского совета ветеранов разработано около 20 мероприятий – это митинги по районам города, встречи с ветеранами, тематические выставки, яркая концертная программа.



Не оставить в одиночестве



- Несмотря на грядущий праздник, нельзя не упомянуть о наболевших проблемах, наиболее важных и злободневных в работе совета. Как они решаются, что предстоит решить в первую очередь? Какую поддержку оказывают совету органы власти, представители бизнеса?



- Проблем, конечно, немало, но в массе своей они, на мой взгляд, касаются всех жителей пожилого возраста нашей республики. В первую очередь, это довольно низкие пенсии.



Кроме того, сегодня остро встаёт вопрос организации досуга ветеранов. Для этого необходимо большее количество досуговых центров. Если в летнее время наши ветераны как-то организовывают встречи в парках, на тропах здоровья, то в зимний период они зачастую вынуждены пребывать в одиночестве, как говорится, в четырёх стенах. Перед нами стоит задача – открыть больше досуговых центров. Не так давно я выступил с этой проблемой на заседании Комитета по социальной политике городского Совета депутатов, и по итогам парламентарии на своих округах начнут заниматься поисками помещений, чтобы обустроить досуг ветеранов и горожан пожилого возраста. Чтобы старики наши не страдали от одиночества, больше общались со своими ровесниками. В преклонном возрасте многие сталкиваются с дефицитом общения, ведь, выйдя на пенсию, они выпадают из привычной среды, не находят себя в свободное время.



Что касается нашей организации, накануне празднования мы бросили клич по организациям и учреждениям Улан-Удэ с просьбой оказать посильную помощь в проведении юбилейных мероприятий. Сейчас нами сформирован специальный счёт для денежных средств, собранных в ходе общегородской благотворительной акции ко Дню Победы. Туда уже поступают финансовые средства, в том числе, и от рядовых жителей города. Живо откликнулись на нашу просьбу и проявили неравнодушие также бизнесмены города, депутаты городского Совета.



Банковские реквизиты для всех, кто готов оказать посильную помощь:



ИНН: 0323068119

КПП: 032601001

ОГРН: 1020300002590

р/с 40703810309160016777 – отделение № 8601 Сбербанка России в г. Улан-Удэ

БИК: 048142604

к/с 30101810400000000604

Получатель: Улан-Удэнская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда и правоохранительных органов.

Назначение платежа – празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.



- И в заключение. Ваши пожелания накануне Дня Победы.



- Уверен, что ветеранские и общественные организации Улан-Удэ, сами ветераны будут активно работать и достойно подготовятся к встрече 75-й годовщины. А жителям нашего города и республики я желаю только мирного неба, любви и благополучия! Наша общая задача – не допустить подобной страшной войны ни при каких обстоятельствах. С праздником! С Днём Победы!



Как сообщал «Байкал-Daily», в Москве - Уверен, что ветеранские и общественные организации Улан-Удэ, сами ветераны будут активно работать и достойно подготовятся к встрече 75-й годовщины. А жителям нашего города и республики я желаю только мирного неба, любви и благополучия! Наша общая задача – не допустить подобной страшной войны ни при каких обстоятельствах. С праздником! С Днём Победы!Как сообщал «Байкал-Daily», в Москве объявили о переносе парада Победы. Его проведут в 2020 году, когда эпидемиологическая ситуация стабилизируется. В Улан-Удэ праздничные мероприятия на 9 мая под вопросом, пока не было официальных объявлений. Зато уже известно, что акция «Бессмертный полк» пройдёт онлайн, на портале «Гордость Бурятии».