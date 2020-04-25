Композицию исполнил певец Уудам
Новый проект известного российского рэпера Басты - Gorilla Zippo - представил дебютный альбом, который получил название «Vol. 1». В него вошли семь композиций.
- Проект Gorilla Zippo — это результат студийных экспериментов в электронной музыке, которой мы были увлечены и занимались с начала 2000-х, — так рассказывает сам Баста. — Это эволюция наших музыкальных вкусов, опыта, мастерства и сторителлинга. Дебютный альбом Gorilla Zippo объединил несколько настроений, жанров и музыкальных десятилетий — от электроники 90-х по сегодняшний день.
Здесь музыкант выступает в роли электронного продюсера и лишь изредка выходит к микрофону.
Нужно отметить, что в новом альбоме Gorilla Zippo есть трек Song About Coming Home на монгольском языке.
На протяжении всей работы звучит припев: «Алсад суугаа ээжий минь, Амин хайртай шүтээн минь бил ээ» («В некотором отдалении сидит мама моя, живым, любимым божеством моим была»). Композицию исполнил молодой певец из Монголии Уудам.
Как отметили в пресс-службе минкультуры Бурятии, многие пользователи интернета, сразу предположили, что песня на бурятском языке, но это оказалось не так, песня монгольская, а языки, действительно схожи. Бурятский, калмыцкий и монгольский входят в одну группу языков.
В альбоме проекта рэпера Басты появился трек на монгольском языке
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