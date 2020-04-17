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Трамвайные пути в Улан-Удэ ремонтируют ночами: фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Подрядчики работают ночью, чтобы не создавать помехи для движения трамваев. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж

В Улан-Удэ в самом разгаре ремонт трамвайных путей по проспекту 50 лет Октября. Капитальный ремонт трамвайных путей идёт от переезда улицы Жуковского до улицы Гагарина, всего здесь заменят 1,125 км одиночного пути. Уже ведётся укладка рельсошпальной решётки, впереди выправка и подбивка пути, сварка стыков и обустройство двух переездов и одного пешеходного перехода, сообщает администрация Улан-Удэ.

Подрядчик ООО СМП 398 работает на участке с десяти часов вечера до пяти-шести утра. Заменив участок путей, строители утром открывают движение для городских трамваев, не создавая неудобств работе общественного транспорта.

Ещё две ночи будут идти работы по укладке рельсошпальной решётки – все деревянные шпалы меняются на железобетонные, срок службы которых 50 лет.

По словам подрядчика, на этом участке 80 процентов деревянных шпал уже сгнили и требовали обязательной замены для безопасности движения городских трамваев. Строители используют алюминотермитную сварку стыков. Такая технология позволяет минимизировать шум от колёсных пар, что создаёт более комфортные условия для проезда пассажиров, тишину для жителей домов, стоящих вблизи от трамвайных путей.

Уложив рельсошпальную решётку в ближайшие две ночи, строители начнут обустройство и отделку путей, устройство автомобильных переездов.

Планируется, что этот участок будет готов к эксплуатации в начале мая. Последний раз капитальный ремонт здесь прошёл в 1975 году.

Также в этом году заменят 1,269 км трамвайных путей по улице Гагарина на двух участках: первый - от проспекта 50 лет Октября до улицы Пестеля, в последний раз его капитально ремонтировали в 2004 году. Второй участок - от улицы Добролюбова до улицы Юных Коммунаров, срок его последнего капитального ремонта 1994 год.

В связи с пандемией коронавируса на основании указа главы Бурятии ремонт временно был приостановлен и возобновлён только после распоряжения Алексея Цыденова о разрешении на производство работ.

Общая стоимость ремонта трамвайных путей в Улан-Удэ составит более 98 миллионов рублей. Средства выделены в рамках единой дальневосточной субсидии.

К слову, этой ночью работы проверил мэр Игорь Шутенков.

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