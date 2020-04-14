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Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло почти на 3 тысячи

Число заражений коронавирусом в России за сутки выросло почти на 3 тысячи
Общество, 
Вылечились около двух тысяч человек

За последние сутки в России зарегистрировано 2 774 случая заболевания коронавирусом. Всего - 21 102 случая заболевания, выздоровело 1 694 человека, умерло – 170. Проведено более 1,4 млн. тестов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии на 14 апреля зарегистрировано 92 случая заболевания коронавирусом. Среди этих случаев также числится умершая 6 апреля 73-летняя пациентка, а также 22 человека, которые завершили лечение и выписались из больницы. На лечении в стационаре остаются 69 человек

В Иркутской области 40 случаев заболевания, госпитализировано 36 человек, двое выздоровели, скончались два человека.

В Забайкальском крае 14 случаев заражения, ещё 10 человек находят под подозрением.
коронавирус
 
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