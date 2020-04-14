Два человека выздоровели
В Иркутской области число заболевших коронавирусом выросло до 40 человек, госпитализировано 36 человек, двое выздоровели, скончались два человека. Об этом сообщили в региональном оперштабе утром 14 апреля.
В Бурятии количество заболевших выросло до 92 человек. Лечение проходят 69 человек, 22 человека завершили лечение и выписались из больницы. 6 апреля скончалась пожилая пациентка.
Последним данным от 13 апреля, в Забайкальском крае 14 заражённых коронавирусом. С подозрением на наличие инфекции в больницу госпитализированы 7 человек.
В Иркутской области число заражённых коронавирусом выросло до 40
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