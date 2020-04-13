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«Разбег от 67 тысяч рублей»: В Бурятии рассказали, каким медикам повысят зарплату

«Разбег от 67 тысяч рублей»: В Бурятии рассказали, каким медикам повысят зарплату
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Постановление о выплатах появится сегодня

Президент России Владимир Путин в последнем обращении сообщил об установлении федеральной выплаты медикам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. Для врачей доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медицинского персонала - 50 тысяч рублей, для младшего медицинского персонала - 25 тысяч рублей. 

Позже глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в республике прочему персоналу также будут установлены выплаты. Сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова рассказала подробнее о федеральных выплатах медикам на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

- Все выплаты будут доведены, мы чётко определили всё необходимое в соответствии с федеральным постановлением. Также решением главы Бурятии подготовлено постановление, по которому будут учтены те лица, которые не вошли в перечень. Постановление о дополнительных выплатах медработникам, включая расширенный перечень по Бурятии, выйдет сегодня вечером, - рассказала Евгения Лудупова.

По её словам, в перечень вошли врачи первичного звена, медсёстры, врачи выездных бригад, средние медицинские работники, включая водителей скорой медицинской помощи, врачи-лаборанты и также «непосредственно врачи и медицинские сотрудники, работающие в специализированных отделениях – инфекционных отделениях, где были случаи коронавируса», здесь, вероятно, речь идёт об отделениях, закрытых на карантин.

- Те, кто не вошли в федеральный, вошли в республиканский, - отметила министр.

Врачам «инфекционки» надбавят 100%, врачам первичного звена – 80%, «разбег от 67 тысяч рублей», отметила Евгения Лудупова.

врачи заработная плата коронавирус
 
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