Постановление о выплатах появится сегодня
Президент России Владимир Путин в последнем обращении сообщил об установлении федеральной выплаты медикам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом. Для врачей доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медицинского персонала - 50 тысяч рублей, для младшего медицинского персонала - 25 тысяч рублей.
Позже глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в республике прочему персоналу также будут установлены выплаты. Сегодня министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова рассказала подробнее о федеральных выплатах медикам на фоне пандемии коронавирусной инфекции.
- Все выплаты будут доведены, мы чётко определили всё необходимое в соответствии с федеральным постановлением. Также решением главы Бурятии подготовлено постановление, по которому будут учтены те лица, которые не вошли в перечень. Постановление о дополнительных выплатах медработникам, включая расширенный перечень по Бурятии, выйдет сегодня вечером, - рассказала Евгения Лудупова.
По её словам, в перечень вошли врачи первичного звена, медсёстры, врачи выездных бригад, средние медицинские работники, включая водителей скорой медицинской помощи, врачи-лаборанты и также «непосредственно врачи и медицинские сотрудники, работающие в специализированных отделениях – инфекционных отделениях, где были случаи коронавируса», здесь, вероятно, речь идёт об отделениях, закрытых на карантин.
- Те, кто не вошли в федеральный, вошли в республиканский, - отметила министр.
Врачам «инфекционки» надбавят 100%, врачам первичного звена – 80%, «разбег от 67 тысяч рублей», отметила Евгения Лудупова.
«Разбег от 67 тысяч рублей»: В Бурятии рассказали, каким медикам повысят зарплату
Общество, Фото:
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