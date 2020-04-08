Путин предложил установить врачам доплаты за работу с пациентами с коронавирусом



Надбавку получат и медики, работающие на «скорой помощи».



«Такие специалисты находятся на передовой. Поэтому будем исходить именно из этой терминологии, из этой ситуации. И будет правильным принять ещё одно решение: а именно, установить для них повышенные страховые гарантии за счёт федерального бюджета так, как это сделано для личного состава Вооружённых сил России», - отметил президент.



Также в своей речи он коснулся мер поддержки бизнеса, выплат на каждого несовершеннолетнего ребенка тем семьям, в которых родители остались без работы и т.д.



Ранее президент выступал с обращением к гражданам России два раза - 25 марта президент России Владимир Путин

Надбавку получат и медики, работающие на «скорой помощи».«Такие специалисты находятся на передовой. Поэтому будем исходить именно из этой терминологии, из этой ситуации. И будет правильным принять ещё одно решение: а именно, установить для них повышенные страховые гарантии за счёт федерального бюджета так, как это сделано для личного состава Вооружённых сил России», - отметил президент.Также в своей речи он коснулся мер поддержки бизнеса, выплат на каждого несовершеннолетнего ребенка тем семьям, в которых родители остались без работы и т.д.Ранее президент выступал с обращением к гражданам России два раза - 25 марта президент России Владимир Путин отменил рабочую неделю из-за ситуации с коронавирусом, затем продлил выходные до конца апреля.

Президент России Владимир Путин сегодня, 8 апреля, вновь выступил с обращением из-за ситуации с коронавирусом. В этом случае речь идёт о заседании главы государства с губернаторами, представителями правительства страны, но обращение касалось во многом жителей.Владимир Путин считает необходимым установить надбавки к зарплатам медиков за работу с пациентами с коронавирусом.- Считаю необходимым реализовать ещё одну меру: на три месяца, начиная с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем, - сказал он.Для врачей, работающих с пациентами, заболевшими коронавирусом, доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медицинского персонала - 50 тысяч рублей, для младшего медицинского персонала - 25 тысяч рублей.