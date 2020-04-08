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Путин предложил установить врачам доплаты за работу с пациентами с коронавирусом

Путин предложил установить врачам доплаты за работу с пациентами с коронавирусом
Общество, 
Надбавку получат также средний и младший медицинский персонал

Президент России Владимир Путин сегодня, 8 апреля, вновь выступил с обращением из-за ситуации с коронавирусом. В этом случае речь идёт о заседании главы государства с губернаторами, представителями правительства страны, но обращение касалось во многом жителей. 

Владимир Путин считает необходимым установить надбавки к зарплатам медиков за работу с пациентами с коронавирусом.

- Считаю необходимым реализовать ещё одну меру: на три месяца, начиная с апреля, установить специальную федеральную выплату специалистам, которые непосредственно работают с больными коронавирусом и ежеминутно рискуют своим здоровьем, - сказал он.

Для врачей, работающих с пациентами, заболевшими коронавирусом, доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для среднего медицинского персонала - 50 тысяч рублей, для младшего медицинского персонала - 25 тысяч рублей. 

Надбавку получат и медики, работающие на «скорой помощи».

«Такие специалисты находятся на передовой. Поэтому будем исходить именно из этой терминологии, из этой ситуации. И будет правильным принять ещё одно решение: а именно, установить для них повышенные страховые гарантии за счёт федерального бюджета так, как это сделано для личного состава Вооружённых сил России», - отметил президент.

Также в своей речи он коснулся мер поддержки бизнеса, выплат на каждого несовершеннолетнего ребенка тем семьям, в которых родители остались без работы и т.д.

Ранее президент выступал с обращением к гражданам России два раза - 25 марта президент России Владимир Путин отменил рабочую неделю из-за ситуации с коронавирусом, затем продлил выходные до конца апреля.  
обращение президент России
 
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