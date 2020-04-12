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В Улан-Удэ продезинфицировали церкви

В Улан-Удэ продезинфицировали церкви
Общество,  Фото:управление по информационной политике
Всего по городу продезинфицировали 7 мест богослужения

В Улан -Удэ в рамках подготовки к празднованию Светлого праздника Пасхи и Вербного воскресенья продезинфицировали места общего пользования на территориях церквей и храмов города.

Дезинфекцию также провели на территории самого первого каменного здания города – Свято-Одигитриевского собора. В частности, сотрудники подведомственных комитету городского хозяйства организаций обработали лестницы, часть перед входом в храмы, ворота, калитки и места отдыха для прихожан, расположенные вокруг зданий. Работы по обработке проведены по согласованию с руководством церквей.

Всего по городу продезинфицировали 7 мест богослужения:
- Храм Вознесения господня
- Храм в Честь Рождества Христова
- Свято-Покровский храм
- Свято-Троицкий храм
- Храм Святого Николая Чудотворца
- Храм Пророка Божия Илии - Свято-Одигитриевский кафедральный собор


Сегодня православные верующие праздную Вербное воскресенье. В канун праздника патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед большими православными праздниками попросил жителей страны по возможности не посещать храмы, чтобы уберечь от болезни себя и близких. Он попросил верующих молиться дома.


коронавирус верующие
 
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