В Улан-Удэ продезинфицировали церкви









Сегодня православные верующие праздную Вербное воскресенье. В канун праздника патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед большими православными праздниками попросил жителей страны по возможности не посещать храмы, чтобы уберечь от болезни себя и близких. Он попросил верующих молиться дома.









В Улан -Удэ в рамках подготовки к празднованию Светлого праздника Пасхи и Вербного воскресенья продезинфицировали места общего пользования на территориях церквей и храмов города.Дезинфекцию также провели на территории самого первого каменного здания города – Свято-Одигитриевского собора. В частности, сотрудники подведомственных комитету городского хозяйства организаций обработали лестницы, часть перед входом в храмы, ворота, калитки и места отдыха для прихожан, расположенные вокруг зданий. Работы по обработке проведены по согласованию с руководством церквей.Всего по городу продезинфицировали 7 мест богослужения:- Храм Вознесения господня- Храм в Честь Рождества Христова- Свято-Покровский храм- Свято-Троицкий храм- Храм Святого Николая Чудотворца- Храм Пророка Божия Илии - Свято-Одигитриевский кафедральный собор