В Бурятии верующих просят по возможности не посещать храмы

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с подготовки к празднику - Вербному воскресенью



До конца апреля верующие будут отмечать несколько больших праздников – Вербное воскресенье, Пасху и Радоницу. И православные христиане отмечают завтра, 12 апреля, Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. Он открывает последний этап подготовки к встрече Воскресения Христова или Пасхи, которая в этом году приходится на 28 апреля.



Между тем, патриарх Московский и всея Руси Кирилл перед большими православными праздниками попросил жителей страны по возможности не посещать храмы, чтобы уберечь от болезни себя и близких. Он попросил верующих молиться дома.



- В условиях, когда государственными властями предпринимаются все возможные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, призываю архиереев, духовенство, монашествующих и мирян усилить молитву ко Господу об ограждении людей от вредоносного поветрия, а архипастырей и пастырей — продолжать ревностно совершать богослужения и особенно Божественную Евхаристию — таинство Тела и Крови Христовых, даже в отсутствие паствы по причине соответствующих рекомендаций светских властей. Сегодня многие из нас вынуждены возложить на себя подвиг неотлучного пребывания в своих жилищах. Таковым говорю: пусть место вашего уединения станет для вас пустыней личного и семейного молитвенного труда, - сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своём обращении.



Накануне праздника (вечером) обычно в храмах освящают вербные веточки, на освящение собирается много народу. В связи же с пандемией коронавируса верующие могут освятить вербы дома. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на телеграм-канал рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений.



- В условиях распространения коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении, - учитывая, что у многих прихожан не будет возможности лично посетить храмы в праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла миряне могут освятить ваии (вербы) дома.



Для освящения необходимо прочитать тропарь праздника Входа Господня в Иерусалим и трижды окропить вербы святой водой.



Кроме того, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий на прошлой неделе также призвал верующих оставаться дома, сообщив, что онлайн-трансляции богослужений будут проходить в официальных группах Бурятской митрополии в соцсетях, на YouTube.



- Дорогие друзья и подписчики, дорогие прихожане. Дорогие братья и сёстры. В республике введён режим самоизоляции, это значит, что мы все должны оставаться в своих домах, не выходить без особой нужды. Я призываю вас всех, дорогие мои, оставаться в своих квартирах, своих домах, никуда не выходить. Храмы остаются открытыми, и там будут совершаться богослужения, но вас я призываю находиться дома, - отметил он.



Также он рассказал, что на Вербное воскресенье два республиканских телеканала проведут прямую трансляцию со службы (один из них будет показывать трансляцию на своём сайте, а также на YouTube-канале).







