«Алёнка» и сервелат: Школьникам в Улан-Удэ раздадут продуктовые наборы





Льготные категории детей, которые ранее питались в школе бесплатно, получат во время дистанционного обучения продуктовые наборы. Таких детей в Улан-Удэ – более 13 тысяч, сообщили в администрации города.Продукты будут выдаваться в школе родителям учеников под роспись и по графику. Всю информацию до родителей доведут через родительские чаты. Каждому потребуется предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и родство с ребёнком.Стоимость в соответствии с рекомендуемым перечнем продуктов сухого пайка составит 1140 рублей, исходя из количества 19 учебных дней и стоимости 60 рублей в день. В состав продуктового набора входят продукты длительного срока хранения.Выдача продуктов будет проводиться при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований: использование масок, перчаток, дезинфекционных средств для обработки рук, измерение температуры тела родителей и работников. Для исключения скопления людей при выдаче продуктовых наборов родителям рекомендуется соблюдать социальную дистанцию 1-1,5 метра, масочный режим, использовать перчатки.Администрации школ также определят резервный день выдачи наборов для родителей, не пришедших по уважительным причинам по графику.В составе продуктового набора – макароны, рис, гречка, мука, тушёнка, сервелат, молоко, шоколад «Алёнка» и пр.: