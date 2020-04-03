Видео: В Улан-Удэ дезинфицируют переход на Элеваторе



Обработке подлежат также остановки, пешеходные зоны, лавочки, поручни, урны, светофоры и другие объекты.









В Октябрьском районе дезинфицируют места отдыха: бульвар Карла Маркса, скверы «Ровесникам, ушедшим в бой», «Детство», «Зодчий», «Семейного отдыха», «Наранай Туяа», «Алтан булаг», «Студенческий» и т. д. Также работники приступили к дезинфекции остановок общественного транспорта: «улица Бабушкина», «Институт культуры», «ТСК», «Химчистка», «43 квартал», «Юношеская библиотека», «Технологический университет» и другие.



В Железнодорожном районе уже обработали виадук, надземный переход над железнодорожными путями, путепровод под путями, подземные переходы Элеватора и ЛВРЗ, скверы Сенчихина и «60 лет Победы», площадь Славы.



В Советском районе обрабатывают общественные места: «Арбат», остановочные пункты, пешеходы, скверы и т. д.



Для обработки остановочных пунктов используется поливомоечная техника города. Четыре машины были переоборудованы под задачи дезинфекции: два автомобиля на базе ГАЗон NEXT и два на базе КамАЗ. Техника дополнительно оснащена бензиновыми генераторами и мойками высокого давления. В труднодоступных для техники местах обработку ведут вручную при помощи ранцев-распылителей

