 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Апреля

02 Апреля

Популярное

Видео: В Улан-Удэ дезинфицируют переход на Элеваторе

Видео: В Улан-Удэ дезинфицируют переход на Элеваторе
Общество, 
Дезинфекция ведётся на остановках, площадях, в скверах и других местах

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 апреля в Улан-Удэ началась дезинфекция мест общего пользования.

Дезинфекции подвергаются более 80 общественных пространств. Общая площадь обрабатываемых территорий составляет 10 тыс. м2., сообщили сегодня в администрации Улан-Удэ. 

Обработке подлежат также остановки, пешеходные зоны, лавочки, поручни, урны, светофоры и другие объекты. 



В Октябрьском районе дезинфицируют места отдыха: бульвар Карла Маркса, скверы «Ровесникам, ушедшим в бой», «Детство», «Зодчий», «Семейного отдыха», «Наранай Туяа», «Алтан булаг», «Студенческий» и т. д. Также работники приступили к дезинфекции остановок общественного транспорта: «улица Бабушкина», «Институт культуры», «ТСК», «Химчистка», «43 квартал», «Юношеская библиотека», «Технологический университет» и другие.

В Железнодорожном районе уже обработали виадук, надземный переход над железнодорожными путями, путепровод под путями, подземные переходы Элеватора и ЛВРЗ, скверы Сенчихина и «60 лет Победы», площадь Славы.

В Советском районе обрабатывают общественные места: «Арбат», остановочные пункты, пешеходы, скверы и т. д.

Для обработки остановочных пунктов используется поливомоечная техника города. Четыре машины были переоборудованы под задачи дезинфекции: два автомобиля на базе ГАЗон NEXT и два на базе КамАЗ. Техника дополнительно оснащена бензиновыми генераторами и мойками высокого давления. В труднодоступных для техники местах обработку ведут вручную при помощи ранцев-распылителей
коронавирус дезинфекция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье должника по алиментам посадили на 8 месяцев
В Забайкалье должника по алиментам посадили на 8 месяцев
Общество, 03.04.2020
Задолженность по алиментам составила 174 тысячи рублей
Намсарай Намсараев сдал анализы на коронавирус
Намсарай Намсараев сдал анализы на коронавирус
Общество, 03.04.2020
Тележурналист и депутат Намсарай Намсараев был в группе риска по коронавирусу
«Бедность, коррупция и пофигизм»: Урбанист рассказал о минусах Улан-Удэ
«Бедность, коррупция и пофигизм»: Урбанист рассказал о минусах Улан-Удэ
Общество, 03.04.2020
Аркадий Гешман рассказал о надземном пешеходном переходе, собаках и пыли
Уникальный бурятский спортсмен держит форму в режиме изоляции
Уникальный бурятский спортсмен держит форму в режиме изоляции
Общество, 03.04.2020
Михаил Асташов призывает людей учиться новому и заниматься полезными делами
На вокзалах Бурятии увеличили расстояние между сиденьями
На вокзалах Бурятии увеличили расстояние между сиденьями
Общество, 03.04.2020
На вокзалах ВСЖД реализуются противовирусные мероприятия
Жителям Бурятии покажут спектакль «Чингисхан» онлайн
Жителям Бурятии покажут спектакль «Чингисхан» онлайн
Общество, 03.04.2020
Доступ к просмотру будет открыт 3 и 4 апреля
В Бурятии через суд вернут пенсионные начисления за фиктивное трудоустройство
В Бурятии через суд вернут пенсионные начисления за фиктивное трудоустройство
Общество, 03.04.2020
Заведующая незаконно получала зарплату музыкального руководителя 
В Бурятии рецидивиста отправили в колонию
В Бурятии рецидивиста отправили в колонию
Общество, 03.04.2020
Мужчина совершил преступление, будучи условно осуждённым 
В Бурятии сегодня тепло
В Бурятии сегодня тепло
Общество, 03.04.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 апреля по республике без осадков
Путин продлил выходные до конца апреля
Путин продлил выходные до конца апреля
Общество, 02.04.2020
Он отметил, что пик эпидемии в стране ещё не пройден
В Бурятии больного коронавирусом мужчину госпитализировали через суд
В Бурятии больного коронавирусом мужчину госпитализировали через суд
Общество, 02.04.2020
Ранее он отказался от госпитализации в больницу
В Иркутской области остаются действующими 23 переправы
В Иркутской области остаются действующими 23 переправы
Общество, 02.04.2020
Жителей убедительно просят быть внимательными и обращать внимание на установленные запрещающие знаки и аншлаги
В Улан-Удэ сообщили о режиме работы автобусов на 3 апреля
В Улан-Удэ сообщили о режиме работы автобусов на 3 апреля
Общество, 02.04.2020
Пассажирам рекомендуют использовать маски, перчатки, иные средства индивидуальной защиты и гигиены
В Иркутске приступили к ямочному ремонту дорог
В Иркутске приступили к ямочному ремонту дорог
Общество, 02.04.2020
«Пока большинство иркутян трудится удаленно, у нас есть возможность провести мероприятия с наименьшими неудобствами для жителей», отметил вице-мэр Иркутска

Коронавирус COVID-19

Позитив

Лонгриды

Блоги
^