Видео: В Улан-Удэ дезинфицируют переход на Элеваторе

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 апреля в Улан-Удэ началась дезинфекция мест общего пользования.
Дезинфекции подвергаются более 80 общественных пространств. Общая площадь обрабатываемых территорий составляет 10 тыс. м2., сообщили сегодня в администрации Улан-Удэ.
Обработке подлежат также остановки, пешеходные зоны, лавочки, поручни, урны, светофоры и другие объекты.
В Октябрьском районе дезинфицируют места отдыха: бульвар Карла Маркса, скверы «Ровесникам, ушедшим в бой», «Детство», «Зодчий», «Семейного отдыха», «Наранай Туяа», «Алтан булаг», «Студенческий» и т. д. Также работники приступили к дезинфекции остановок общественного транспорта: «улица Бабушкина», «Институт культуры», «ТСК», «Химчистка», «43 квартал», «Юношеская библиотека», «Технологический университет» и другие.
В Железнодорожном районе уже обработали виадук, надземный переход над железнодорожными путями, путепровод под путями, подземные переходы Элеватора и ЛВРЗ, скверы Сенчихина и «60 лет Победы», площадь Славы.
В Советском районе обрабатывают общественные места: «Арбат», остановочные пункты, пешеходы, скверы и т. д.
Для обработки остановочных пунктов используется поливомоечная техника города. Четыре машины были переоборудованы под задачи дезинфекции: два автомобиля на базе ГАЗон NEXT и два на базе КамАЗ. Техника дополнительно оснащена бензиновыми генераторами и мойками высокого давления. В труднодоступных для техники местах обработку ведут вручную при помощи ранцев-распылителей