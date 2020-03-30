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В Бурятии ветераны войны начали получать по 75 тысяч

В Бурятии ветераны войны начали получать по 75 тысяч
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Выплаты в республике получат 1487 человек

С 30 марта в Бурятии началась досрочная выплата пенсий за апрель, в том числе выплат ветеранам войны к 75-летию Победы. Досрочная выплата пенсий через кредитные учреждения производится в связи с указом президента о нерабочих днях с 30 марта по 3 апреля.

Пенсионеры, получающие выплаты через банки 14 и 23 числа ежемесячно, получат пенсии в свой доставочный день - 14 апреля и 23 апреля. Выплата пенсий за апрель через отделения связи «Почты России» начнётся по графику, с 3 апреля, сообщает пресс-служба отделения Почты России по Бурятии.

В соответствии с указами президента РФ инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат сразу две выплаты ко Дню Победы: ежегодную денежную выплату в размере 10 000 рублей и единовременную выплату в размере 75 000 рублей. Всего 85 тысяч рублей к пенсии в республике получат 187 человек.

По 75 000 рублей вместе с пенсией за апрель также выплатят:

- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. В Бурятии их проживает 20 человек;

- ветеранам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 13 человек;

- вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войне, войне с Японией - 21 человек;

- вдовам умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны -1246 человек.

Труженикам тыла вместе с пенсией к 75-летию Победы выплатят по 50 000 рублей. Право на единовременную выплату получили 4 041 человек, имеющих удостоверение «Ветеран ВОВ».

На выплаты ко Дню Победы из федерального бюджета в Отделение ПФР по Бурятии поступило свыше 330 млн. рублей для 5 528 ветеранов Великой Отечественной войны.

Указами президента РФ также предусмотрен порядок наследования выплат ко Дню Победы в связи со смертью ветерана Великой Отечественной войны. В этом случае выплаты смогут получить его наследники. По Гражданскому кодексу РФ родственники могут обратиться за ней через 6 месяцев после смерти ветерана по свидетельству о праве на наследство. Право на получение выплат ко Дню Победы определяется по состоянию на 1 апреля 2020 года.

ветераны ВОВ 75 лет Победы
 
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