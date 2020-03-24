Военными использовались ракета «воздух-воздух»
В Забайкалье, в ходе выполнения учебно-тренировочных полётов, экипажи истребителей Су-30СМ выполнили пуски ракет «воздух-воздух».
При выполнении лётно-тактических заданий лётчики Су-30СМ в составе звеньев, пар и одиночно выполнили задачи по поиску и обнаружению самолётов условного противника, элементы ведения воздушного боя, ухода от средств поражения условного противника и уничтожению целей на малых и средних высотах. В ходе учений лётчики выполнили более десятка вылетов. Стрельба велась по специальным тепловым целям.
Кроме того, лётный состав отработал различные виды наступательных и оборонительных манёвров на различных высотах с выполнением фигур сложного пилотажа для ухода из-под удара и проведения воздушной атаки на самолёты «противника», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Забайкалье лётчики «уничтожили» противника
Общество, Фото:
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