В Забайкалье лётчики «уничтожили» противника

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Военными использовались ракета «воздух-воздух»



В Забайкалье, в ходе выполнения учебно-тренировочных полётов, экипажи истребителей Су-30СМ выполнили пуски ракет «воздух-воздух».



При выполнении лётно-тактических заданий лётчики Су-30СМ в составе звеньев, пар и одиночно выполнили задачи по поиску и обнаружению самолётов условного противника, элементы ведения воздушного боя, ухода от средств поражения условного противника и уничтожению целей на малых и средних высотах. В ходе учений лётчики выполнили более десятка вылетов. Стрельба велась по специальным тепловым целям.



Кроме того, лётный состав отработал различные виды наступательных и оборонительных манёвров на различных высотах с выполнением фигур сложного пилотажа для ухода из-под удара и проведения воздушной атаки на самолёты «противника», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.





