Сады будут создаваться в память о каждом, кто погиб на войне
Бурятия присоединилась к акции по созданию «Садов Памяти» - в республике высадят более 170 тысяч сеянцев сосны в память о каждом, кто погиб в Великой Отечественной войне. Мероприятия по посадке будут проходить в каждом районе.
- Жители Бурятии разобьют «Сады памяти» в мае в трёх районах республики – Заиграевском, Тарбагатайском и Иволгинском районах. За один день работники лесной отрасли и добровольцы восстановят 45 га погибшего леса. Это будет живой памятник своим родным и близким, приближавшим Победу, - сообщают в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Помимо этого, «Сад памяти» появится в Улан-Удэ, сотрудники лесной охраны подготовят около трёх тысяч саженцев лесных деревьев – березы, черемухи, ели и сосны. Ещё 3 тысячи саженцев лесники подготовят для посадок в парках и скверах районов республики.
Саженцы выкапываются под линиями электропередач, на квартальных просеках, на противопожарных разрывах – там, где деревья должны вырубаться в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах.
Поучаствовать в кампании по высадке может каждый. Для этого необходимо зайти на сайт садпамяти2020.рф, либо в одноименное приложение Вконтакте. Выбрать регион и кликнуть на ближайшую точку высадки. Там можно узнать дату, время посадки и контакты для связи.
В Бурятии появятся «Сады памяти»
Общество, Фото:
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