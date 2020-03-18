Принять участие могут дети от 4 лет и старше, а также взрослые
C 6 по 7 мая в Улан-Удэ пройдёт межрегиональный патриотический фестиваль-конкурс «Наследники Победы». Мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
К участию приглашаются дети в возрасте 4-15 лет и взрослые от 16 и более лет. Конкурс проходит в четырёх возрастных категориях: 4-6 лет, 7-11 лет, 12-15 лет и 16 лет и более. Среди номинаций: «Вокал» (соло, дуэт, трио, коллективы), «Инструментальное исполнение» (соло, дуэт, трио, коллективы), «Хореография» (соло, дуэт, коллективы), «Художественное слово», «Оригинальный жанр», «Театральное искусство», «Изобразительное творчество». Заявки подаются до 30 апреля.
Отборочный тур для детей состоится 6 мая с 9:00 в Улан-Удэнском центре культуры ВСЖД. Взрослые будут состязаться там же 7 мая с 9:00 до 16:00. Гала-концерт и награждение пройдут в этот же день с 18:00. Отдельные номера примут участие в митинге и торжественном концерте Улан-Удэнского региона ВСЖД 8 мая в 15:00.
Победители в каждой номинации награждаются дипломами, денежными призами и сувенирами фестиваля. Об этом сообщает центр культуры ДСС ВСЖД.
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В Улан-Удэ проведут патриотический фестиваль-конкурс «Наследники Победы»
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