В мае он примет участие в Параде Победы в Москве
15 марта в Улан-Удэ 95-летие отметил ветеран Великой Отечественной войны Дашинима Галданович Дамдинов. В этом году он станет участником Парада Победы 9 мая, который традиционно пройдёт на Красной площади в Москве.
Как сообщал «Байкал-Daily» ранее, юбиляр – уроженец села Токчин Дульдургинского района Читинской области. Участвовал в войне против Японии за освобождение Маньчжурии. Дашинима Дамдинов – автор множества научных трудов по монгольским языкам и истории хамниган.
В воскресенье, в день рождения ветерана, который сейчас проживает в Улан-Удэ, его поздравили родные и близкие, а также представители минсоцзащиты. Вместе с поздравлениями, Дашиниме Галадновичу вручили сертификат на единовременную денежную выплату и юбилейную медаль в честь 75-летия Победы. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Республики Бурятия.
В Улан-Удэ ветерана войны поздравили с 95-летним юбилеем
Общество, Фото:
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