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В Бурятии ветеран войны отметит 95-летие

В Бурятии ветеран войны отметит 95-летие
Общество, 
Участник Великой Отечественной войны Дашинима Дамдинов отпразднует день рождения в воскресенье

В предстоящее воскресенье 95-летие отметит участник Великой Отечественной войны Дашинима Галданович Дамдинов. Юбиляр родился в селе Токчин Дульдургинского района Читинской области.

После окончания восьмого класса Таптанайской средней школы Дашинима Галданович в январе 1943 года 17-летним юношей был призван в армию. Участвовал в войне против Японии за освобождение Маньчжурии в августе 1945 года. В составе советских войск пешком прошёл 1500 километров по пескам пустыни Гоби, по всей Маньчжурии, преодолев Большой Хинган, дошёл с победой до самого Хайлара. Награждён орденом «Отечественной войны II степени», сообщает пресс-служба минсоцзащиты Бурятии.

После войны обучался на историко-филологическом факультете Бурятского пединститута.

Дамдинов Дашинима Галданович - автор тридцати книг, учебников, монографий и свыше двухсот научных статей по проблемным вопросам монгольских языков, истории, этнографии, культурно-духовного населения хамниган – одного из племенных объединений киданей-монголов.

В своих книгах Дашинима Галданович раскрывает культуру, верования, традиции и обычаи ононских хамниганов, монголов и бурятов. Написанные им работы - улигеры, песни, юролы, юморы и т.д. - являются оригинальным собственным творчеством. Дашинима Галданович занимался исследованием истории и культуры хамниган, будучи сам по происхождению ононским хамниганом.

На основе собранных им во время экспедиций и командировок по Кыринскому, Акшинскому, Дульдургинскому и Агинскому районам материалов написал и опубликовал ряд статей по языку хамниган Читинской области и успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Говор читинских хамниган в свете сравнительно-исторической монголистики» в Москве в 1967 году.

Также Дашинима Галданович является одним из авторов учебника для 2 класса «Буряад хэлэн», который переиздавался восемь раз. В 1997 году вышла в свет книга «О предках Гантимуровых» (титулованных князей и дворян по московскому списку). В книге описываются археологические памятники нашего края, состав коренных народностей и их материальная и духовная культура.

После публикации двух книг «Ононай хамнигад» (этнографический очерк) и «Ононай хамнигад» (оюун соелойнь асудалнууд) в апреле 1995 года Дашиниме Галдановичу присвоена учёная степень доктора филологических наук.

До ухода на заслуженный отдых он работал в Институте монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, является ветераном учреждения.

В 2011 году выпущена книга на бурятском языке «Хидан монголой хамнигадай отог», где рассказывается история и нынешняя жизнь села Токчин, также написано о ветеранах Великой Отечественной войны и об орденоносцах.

Дашинима Галданович имеет 4-х сыновей, в настоящее время все находятся на заслуженном отдыхе, проживают отдельно.

15 марта в день рождения ветерана, который сегодня проживает в Улан-Удэ, его поздравят родные и близкие, а также представители минсоцзащиты Бурятии. 
ветераны ВОВ 75 лет Победы
 
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