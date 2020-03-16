В Бурятии прошли соревнования по бодибилдингу. Фоторепортаж

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия



Накануне в Улан-Удэ в КТЦ «Феникс» состоялся чемпионат Бурятии по бодибилдингу «Baikal Golden Stars». В соревнованиях участвовали спортсмены из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края и Республики Саха (Якутия)



Абсолютной чемпионкой Бурятии по бодибилдингу в номинации «Фитнес бикини» стала Ксения Фёдорова. Абсолютной чемпионкой в номинации «Фитнес-модель» стала Оксана Викторова.



Подробности соревнований, имена победителей в других номинациях будут опубликованы позднее.

