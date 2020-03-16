 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 Марта

15 Марта

Популярное

В Бурятии прошли соревнования по бодибилдингу. Фоторепортаж

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия

Накануне в Улан-Удэ в КТЦ «Феникс» состоялся чемпионат Бурятии по бодибилдингу «Baikal Golden Stars». В соревнованиях участвовали спортсмены из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края и Республики Саха (Якутия)

Абсолютной чемпионкой Бурятии по бодибилдингу в номинации «Фитнес бикини» стала Ксения Фёдорова. Абсолютной чемпионкой в номинации «Фитнес-модель» стала Оксана Викторова.

Подробности соревнований, имена победителей в других номинациях будут опубликованы позднее.
бодибилдинг
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Разработанные в России тест-системы на COVID-19 дают результат за 2-4 часа
Разработанные в России тест-системы на COVID-19 дают результат за 2-4 часа
Общество, 16.03.2020
Для диагностирования заболевания нет необходимости отбирать кровь: достаточно отобрать ватным тампоном образец из носоглотки
Поправки в Основной закон поступили в Конституционный суд России
Поправки в Основной закон поступили в Конституционный суд России
Общество, 16.03.2020
Заключение о поправках судьи вынесут в течение семи дней
В Бурятии офицеры провели беседу с юнармейцами
В Бурятии офицеры провели беседу с юнармейцами
Общество, 16.03.2020
Военные рассказали об особенностях профессии и перспективах в карьере
В Бурятии прошли соревнования по бодибилдингу. Фоторепортаж
В Бурятии прошли соревнования по бодибилдингу. Фоторепортаж
Общество, 16.03.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
Алексей Цыденов сегодня отмечает день рождения
Алексей Цыденов сегодня отмечает день рождения
Общество, 16.03.2020
Жители Бурятии поздравляют его в соцсетях
В Улан-Удэ опровергли слухи о больном коронавирусом
В Улан-Удэ опровергли слухи о больном коронавирусом
Общество, 16.03.2020
На сегодня больных коронавирусной инфекцией в Бурятии нет
Отловом собак в Улан-Удэ намерены заняться как можно быстрее
Отловом собак в Улан-Удэ намерены заняться как можно быстрее
Общество, 16.03.2020
В КГХ прошла встреча с зоозащитниками и ООО «МИГ»
В Улан-Удэ грабитель не смог обжаловать приговор
В Улан-Удэ грабитель не смог обжаловать приговор
Общество, 16.03.2020
Мужчина совершил два преступления подряд
В Бурятии мужчина, убив подругу, инсценировал её самоубийство
В Бурятии мужчина, убив подругу, инсценировал её самоубийство
Общество, 16.03.2020
Между мужчиной и женщиной ранее вспыхнула ссора
Прокуратура Бурятии выявила нарушения в деятельности Росреестра
Прокуратура Бурятии выявила нарушения в деятельности Росреестра
Общество, 16.03.2020
Начальнику межмуниципального отдела внесено представление
В Бурятии местами до +12 градусов
В Бурятии местами до +12 градусов
Общество, 16.03.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 16 марта по республике местами небольшой снег
Популярный блогер опубликовал в Сети выпуск о поездке на «Байкальскую милю»
Популярный блогер опубликовал в Сети выпуск о поездке на «Байкальскую милю»
Общество, 15.03.2020
В выпуске показаны заезды гусеничного «Бентли», дрифт, гонка с вертолётом  
Бурятские лучники стали обладателями кубка Азии
Бурятские лучники стали обладателями кубка Азии
Общество, 15.03.2020
Они завоевали золотые медали в командных соревнованиях

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^