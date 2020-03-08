В Улан-Удэ прошли ледовые мотосоревнования

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с состязаний



Накануне, 7 марта, в Улан-Удэ состоялись традиционные любительские ледовые соревнования «Мотолёд 2020». Гонки прошли на льду озера в районе Бурводстроя и Тулунжи.



Участников регистрировали, а также проводили тренировки с 11:00 до 12:30. Состязания стартовали с 12:30.



Организаторы проводили соревнования на личное первенство по классам: «Питбайк» (дети); «Эндуро до 250 куб. см (4 т) и до 125 куб.см (2 т)»; «Эндуро более 250 куб. см (4 т) и более 125 куб.см (2 т)»; «Кросс»; «Дорожные»; «Коляски» («Урал», «Днепр», «Иж», «Ява» с коляской). Все классы выступали на шипованной резине. В классе «Коляски» колесо коляски не шипуется.



Закрытие и награждение прошли ближе к вечеру. Победителей наградили дипломами и медалями.



