Прощание с Ольгой Шалбуевой состоится 5 марта
2 марта 2020 года на 90 году ушла из жизни бывшая солистка Бурятского театра оперы и балета Ольга Шалбуева.
В 1954 году Ольга Шалбуева окончила Ленинградскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова – с этого начался творческий путь артистки. За годы своей деятельности она исполнила множество партий в различных русских и зарубежных оперных спектаклях.
- Ольга Николаевна была невероятно талантливой и яркой певицей, обладательницей сильного меццо-сопрано. Хорошие актёрские данные, богатый голос, внутренняя сила – всё это позволило артистке долгие годы создавать на сцене Бурятского театра оперы и балета запоминающиеся оперные образы, наделённые глубоким смыслом и содержанием, - рассказывают в пресс-службе минкультуры Бурятии.
Ольга Шалбуева долгие годы трудилась на благо театра, и даже после ухода на пенсию в 1972 году она продолжила работу в Бурятском оперном в качестве суфлёра.
Прощание с Ольгой Николаевной Шалбуевой состоится 5 марта в 14:00 по адресу: проспект Победы 7, кв. 4.
Ушла из жизни бывшая солистка Бурятского оперного театра
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