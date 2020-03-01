В Улан-Удэ волонтёры помогают в переезде библиотеки в новое здание



- период: 02 по 13 марта 2020 г., в будние дни (понедельник – пятница)

- время: 1 смена – с 8.30 до 12.00, 2 смена: с 13.00 до 16.00.







В 2020 году завершился второй этап строительства Национальной библиотеки Бурятии, вскоре начнётся третий этап – реконструкция старого здания. В связи с этим, сейчас библиотека находится на стадии переезда из старого здания в новое.- На объявление библиотеки о необходимости помощи в переезде в новое здание откликнулось немало человек. В перемещении фонда сотрудникам библиотеки помогают студенты, волонтёры культуры и наши постоянные читатели, - сообщают в учреждении.Уже откликнулись на просьбу о помощи в переезде: Колледж искусств имени Чайковского, Бурятский аграрный колледж, Ассоциация территориальных общественных самоуправлений Улан-Удэ, БГСХА, ВСГИК, БГУ, Войсковая часть 01229, техникум строительства и городского хозяйства, не-книжный клуб «Читай» и другие добровольцы.Библиотека благодарит всех откликнувшихся жителей города и республики, всех неравнодушных читателей.С 29 февраля по 15 марта Национальная библиотека республики закрыта для читателей для переезда в новое здание.- Национальной библиотеке всё еще требуются добровольцы и помощники в перемещении книжных фондов! Будем рады любой помощи, - отмечают здесь.Всех желающих помочь ждут в библиотеке по адресу ул. Ербанова, 4: