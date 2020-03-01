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В Улан-Удэ волонтёры помогают в переезде библиотеки в новое здание

В Улан-Удэ волонтёры помогают в переезде библиотеки в новое здание
Общество,  Фото:пресс-служба библиотеки
Среди помогающих – студенты вузов и ссузов, волонтёры и неравнодушные жители города

В 2020 году завершился второй этап строительства Национальной библиотеки Бурятии, вскоре начнётся третий этап – реконструкция старого здания. В связи с этим, сейчас библиотека находится на стадии переезда из старого здания в новое.

- На объявление библиотеки о необходимости помощи в переезде в новое здание откликнулось немало человек. В перемещении фонда сотрудникам библиотеки помогают студенты, волонтёры культуры и наши постоянные читатели, - сообщают в учреждении.

Уже откликнулись на просьбу о помощи в переезде: Колледж искусств имени Чайковского, Бурятский аграрный колледж, Ассоциация территориальных общественных самоуправлений Улан-Удэ, БГСХА, ВСГИК, БГУ, Войсковая часть 01229, техникум строительства и городского хозяйства, не-книжный клуб «Читай» и другие добровольцы.

Библиотека благодарит всех откликнувшихся жителей города и республики, всех неравнодушных читателей.

С 29 февраля по 15 марта Национальная библиотека республики закрыта для читателей для переезда в новое здание.

- Национальной библиотеке всё еще требуются добровольцы и помощники в перемещении книжных фондов! Будем рады любой помощи, - отмечают здесь.

Всех желающих помочь ждут в библиотеке по адресу ул. Ербанова, 4:

- период: 02 по 13 марта 2020 г., в будние дни (понедельник – пятница)
- время: 1 смена – с 8.30 до 12.00, 2 смена: с 13.00 до 16.00.


библиотека волонтёры
 
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