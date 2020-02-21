Победитель творческого конкурса в Иркутской области поедет в «Орлёнок»

Конкурс посвящён участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла



В Иркутской области проводится XXVIII областной конкурс детского творчества «Письмо солдату: из будущего в прошлое». Работы принимаются до 15 апреля.



Конкурс проходит с 3 февраля по 30 апреля среди детей и подростков в возрасте 10–15 лет. Участникам конкурса предлагается выполнить одно из предложенных творческих заданий в номинациях:

- «Письмо солдату» – письмо-эссе, письмо-благодарность, адресованное автором от своего лица или от лица современников собирательному образу солдата Великой Отечественной войны;

- «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой» – рассказ, эссе, очерк о родственниках – фронтовиках Великой Отечественной или тружениках тыла;

- «Я читаю письмо, что уже пожелтело с годами» – сочинения о письмах с фронта, с пометкой «Полевая почта», которые хранятся в семье и как реликвия передаются следующим поколениям;

- «Война глядит сквозь книжные страницы» – конкурс видеороликов (буктрейлеров);

- «Хранит альбом семейный память о войне» – оформление мини-альбома памяти в технике скрапбукинга (книга из вырезок) о родственниках – участниках Великой Отечественной войны, детях войны, тружениках тыла.



Авторы лучших конкурсных работ будут награждены дипломами и подарками, а победитель – дипломом и путёвкой во всероссийский детский центр «Орлёнок». Кроме того, лучшие творческие работы участников конкурса будут размещены на краеведческом сайте Иркутской областной детской библиотеки имени Марка Сергеева – «Писатели Приангарья – детям» в разделе «Детское творчество». По итогам конкурса в библиотеке будет организована выставка лучших творческих работ участников.



В 2019 году в XXVII областном конкурсе детского творчества Иркутской областной детской библиотеки имени Марка Сергеева «Мой Пушкин» приняли участие 670 ребят из 35 муниципальных образований Иркутской области. Всего было определено 26 третьих мест, 12 вторых и 7 первых мест, специальными дипломами награждены 6 человек. Гран-при конкурса завоевала Александра Высоцкая из Братска, которая получила главный приз – путёвку во всероссийский детский центр «Орлёнок». Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.

