 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 Февраля

20 Февраля

Популярное

Победитель творческого конкурса в Иркутской области поедет в «Орлёнок»

Победитель творческого конкурса в Иркутской области поедет в «Орлёнок»
Общество,  Фото:pixabay.com
Конкурс посвящён участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла

В Иркутской области проводится XXVIII областной конкурс детского творчества «Письмо солдату: из будущего в прошлое». Работы принимаются до 15 апреля.

Конкурс проходит с 3 февраля по 30 апреля среди детей и подростков в возрасте 10–15 лет. Участникам конкурса предлагается выполнить одно из предложенных творческих заданий в номинациях:
- «Письмо солдату» – письмо-эссе, письмо-благодарность, адресованное автором от своего лица или от лица современников собирательному образу солдата Великой Отечественной войны;
- «Нет в России семьи такой, где не памятен свой герой» – рассказ, эссе, очерк о родственниках – фронтовиках Великой Отечественной или тружениках тыла;
- «Я читаю письмо, что уже пожелтело с годами» – сочинения о письмах с фронта, с пометкой «Полевая почта», которые хранятся в семье и как реликвия передаются следующим поколениям;
- «Война глядит сквозь книжные страницы» – конкурс видеороликов (буктрейлеров);
- «Хранит альбом семейный память о войне» – оформление мини-альбома памяти в технике скрапбукинга (книга из вырезок) о родственниках – участниках Великой Отечественной войны, детях войны, тружениках тыла.

Авторы лучших конкурсных работ будут награждены дипломами и подарками, а победитель – дипломом и путёвкой во всероссийский детский центр «Орлёнок». Кроме того, лучшие творческие работы участников конкурса будут размещены на краеведческом сайте Иркутской областной детской библиотеки имени Марка Сергеева – «Писатели Приангарья – детям» в разделе «Детское творчество». По итогам конкурса в библиотеке будет организована выставка лучших творческих работ участников.

В 2019 году в XXVII областном конкурсе детского творчества Иркутской областной детской библиотеки имени Марка Сергеева «Мой Пушкин» приняли участие 670 ребят из 35 муниципальных образований Иркутской области. Всего было определено 26 третьих мест, 12 вторых и 7 первых мест, специальными дипломами награждены 6 человек. Гран-при конкурса завоевала Александра Высоцкая из Братска, которая получила главный приз – путёвку во всероссийский детский центр «Орлёнок». Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.
конкурс 75 лет Победы дети Великая Отечественная ветераны ВОВ литература библиотека письмо Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии посоревнуются в оформлении блюд для бурхана
В Бурятии посоревнуются в оформлении блюд для бурхана
Общество, 21.02.2020
В Иволгинском районе пройдёт конкурс школьников «Арадайм баялиг»
Финал чемпионата Бурятии по ледовым автогонкам пройдёт в марте
Финал чемпионата Бурятии по ледовым автогонкам пройдёт в марте
Общество, 21.02.2020
Очередной этап соревнований состоится 22 февраля
В Бурятии проходит видеоконкурс авторских стихов
В Бурятии проходит видеоконкурс авторских стихов
Общество, 21.02.2020
Принимаются стихи любой тематики на бурятском языке
В Усть-Ордынском округе сыграют в «Игры предков»
В Усть-Ордынском округе сыграют в «Игры предков»
Общество, 21.02.2020
В селе Оса пройдёт фестиваль национальных игр
В Забайкалье выпустили первую «говорящую» книгу на бурятском языке
В Забайкалье выпустили первую «говорящую» книгу на бурятском языке
Общество, 21.02.2020
Новый проект предназначен для людей с нарушением зрения
Лучшим спортсменом Бурятии признана Людмила Воронцова
Лучшим спортсменом Бурятии признана Людмила Воронцова
Общество, 21.02.2020
Имя лучшего спортсмена Бурятии 2019 года назвали на премии «Золотой Олимп»
Улан-удэнский ГДДЮТ стал лауреатом всероссийского конкурса
Улан-удэнский ГДДЮТ стал лауреатом всероссийского конкурса
Общество, 21.02.2020
Награда III степени досталась ему в номинации «Учреждение»
В Забайкалье стартует конкурс фотографий в бурятской одежде
В Забайкалье стартует конкурс фотографий в бурятской одежде
Общество, 21.02.2020
Снимки необходимо сделать во время празднования Сагаалгана в Чите
Масленицу в Иркутске отпразднуют на 80 площадках
Масленицу в Иркутске отпразднуют на 80 площадках
Общество, 21.02.2020
Главной станет станет площадь у дворца спорта «Труд»
Бурятских борцов наградили премиями от 150 до 400 тысяч
Бурятских борцов наградили премиями от 150 до 400 тысяч
Общество, 21.02.2020
В Улан-Удэ чествовали чемпионов и призёров международного турнира по вольной и женской борьбе Гран-при «Иван Ярыгин-2020» и чемпионата Европы
Улан-удэнка борется с раком необычным способом
Улан-удэнка борется с раком необычным способом
Общество, 21.02.2020
Девушка уедет в зимовье в лесу на несколько месяцев и снимет там фильм
В Бурятии прибавили пожарных для защиты Максимихи
В Бурятии прибавили пожарных для защиты Максимихи
Общество, 21.02.2020
Село Максимиха – одно из красивейших и популярных туристических мест Баргузинского района
В Забайкалье дети превратились в огнеборцев и вышли на боевое дежурство
В Забайкалье дети превратились в огнеборцев и вышли на боевое дежурство
Общество, 21.02.2020
Дети учились оперативно надевать боевую форму и пили чай с тортом
^