Cybertruck Илона Маска не доехал до Бурятии

В Бурятию планировали привезти Cybertruck Илона Маска, сообщил известный фотограф Марк Агнор. По его информации, культовый электропикап от компании Tesla должен был принять участие в гонках на фестивале скорости «Байкальская миля», которая состоится в конце февраля в Баргузинском районе. Однако этого не произошло по причине того, что не успели оформить документы.
В конце 2019 года бизнесмен Илон Маск представил новый электромобиль из модельного ряда Tesla — бронированный пикап Cybertruck, о котором мечтал ещё с 2012 года. Тогда было устроено целое шоу, здесь наглядно продемонстрировали, что «кибертрак» не боится ударов и столкновений (впрочем, в какой-то момент стекло электропикапа разбилось от прицельного броска железным шаром).
Автомобиль привлёк внимание футуристичным дизайном – он похож на детскую поделку или машину из игры с плохой графикой. В соцсетях появилось огромное количество шуток и мемов.
«Cybertruck обладает, возможно, самыми впечатляющими характеристиками для пикапа, но эта машина — самое уродское, что я когда-либо видел. Я одновременно хочу его и не хочу», - писал один из пользователей.
Фестиваль скорости «Байкальская миля» пройдёт с 27 февраля по 1 марта 2020 года в районе Максимихи. Заезды пройдут на специально подготовленных трассах. Для участия предлагаются 2 дистанции - 1/8 мили и 1 миля. Результаты зафиксирует комиссия, состоящая из профессиональных судей, в состав которой войдут эксперты из России и США, в том числе рекордсмены легендарных гонок на озере Бонневилль.
В прошлом году в фестивале приняли участие более 30 гонщиков и коллективы со всей России и стран зарубежья. В 2020 заявки уже подали порядка 60 участников.