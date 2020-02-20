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В Бурятии состоится парад креативных масленичных саней

В Бурятии состоится парад креативных масленичных саней
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Иволгинском районе отметят народное празднество «Сударыня Масленица»

27 февраля в Иволгинском районе Бурятии пройдёт районный праздник «Сударыня Масленица 2020». Мероприятие начнётся в 12:00 на площади районного дома культуры села Иволгинск.

На празднике будут показаны театрализованное представление и концертная программа. Сельские поселения Иволгинского района для жителей и гостей представят анимационные площадки, где будут проходить игры, конкурсы, забавы. Также поселения будут участвовать в параде креативных саней «Масленичные сани», которые будут изготавливаться в тематике «сказка». Все желающие могут поучаствовать в различных конкурсах и получить призы.

Сюрпризом для всех будет праздничная лотерея, где организаторы среди присутствующих будут разыгрывать ценные призы.  Об этом сообщает районный методический культурно-досуговый центр «Мир».

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Масленица Праздники национальные традиции Бурятия народные гулянья концерт конкурс Иволгинский район Иволгинск
 
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