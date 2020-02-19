В Иркутске развернулась съедобная выставка

Общество, Фото: Иркутская областная детская библиотека

В регионе проходит фестиваль народных ремёсел



В Иркутской области проходит V Байкальский международный фестиваль «Хоровод ремёсел на земле Иркутской – 2020». В рамках проекта, победившего на конкурсе губернского собрания региональной общественности, проводятся выставки. На них представлены работы Союза мастеров народного искусства «Оникс», которому в 2020 году исполняется 30 лет со дня основания.



Выставка «Узорная летопись культуры: вышивка, народный костюм» открылась в отделе «Ремесленное подворье» Иркутского областного дома народного творчества. В экспозиции представлено более 50 уникальных авторских работ. Коллекции создавались на протяжении многих лет руководителями и участниками учебно-творческих мастерских «Оникса»: «Русский костюм»; «Художественная вышивка»; «Вышитая картина». Работы поражают разнообразием, изяществом и высокохудожественными техниками исполнения.



Вторая выставка «Народные таланты земли Иркутской» открылась в городском выставочном центре имени В.С. Рогаля. В экспозиции: персональная выставка кистевой росписи Елены Го-Сун-Чин и коллективная выставка авторских работ «Вышитая картина» мастериц города Ангарска. Выставка знакомит посетителей с удивительным искусством филигранной кистевой росписи – мазком или «махом» за один раз с элементами традиционных росписей: гжель, жостево, уралосибирской, волховской и росписи по фарфору. Вышитая картина представлена в техниках свободной глади, ковровой техники и нежнейшей шерстяной акварели.



10 февраля в фойе Иркутской областной детской библиотеки имени Марка Сергеева открылась необычная выставка «Пряничные сюжеты». Необычна она тем, что аромат от неё разносится по всей библиотеке, а экспонаты съедобны. В витринах разместились пряники с изображением сюжетов из сказок А.С. Пушкина и П. Ершова, обрядовое печенье-козули, тетерки. Выставка подготовлена мастерами пряничного искусства Натальей Малыгиной и Ириной Мартыновой. Об этом сообщает пресс-служба управления губернатора и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.

