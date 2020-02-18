В улан-удэнской колонии прошёл «Час вопросов и ответов»

Осуждённым рассказали о пенсионном обеспечении



Для осуждённых исправительной колонии №2 УФСИН России по Бурятии прошло занятие «Час вопросов и ответов». Мероприятие провела специалист Пенсионного фонда России по Улан-Удэ.



Ольга Василенко рассказала о необходимом трудовом стаже для назначения пенсии, о порядке действий при освобождении осуждённых получающих пенсию в учреждении, об изменениях в пенсионном законодательстве.



По словам организаторов, осуждённые задавали вопросы по пенсионному обеспечению, такие как, доплата к пенсии за иждивенцев, начисление федеральной социальной доплаты тем, у кого размер пенсии ниже прожиточного минимума, порядок действий в случае утери трудовой книжки, подтверждение трудового стажа при оформлении страховой пенсии по возрасту и повышение пенсии.



На все вопросы даны разъяснения в полном объёме, сообщает пресс-служба республиканского УФСИН.

