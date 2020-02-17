Школы Улан-Удэ вошли в число лучших школ России

Общество, Фото: пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ

В топ попали школы №38 и №42



Улан-удэнские школы №38 и №42 вошли в топ «100 лучших школ России». Также лауреатом в номинации «Лучшая санаторная школа» стала Верхнесаянтуйская санаторная школа-интернат. В номинации «Лучшая сельская школа» победила Верхне-Иволгинская средняя общеобразовательная школа». А в номинации «Лучшая школа-интернат» – школа-интернат № 22 ОАО «РЖД».



Конкурс «100 лучших школ России» – одна из наиболее значимых общественных наград в области образования. Его цель состоит в том, чтобы выявить наиболее успешные общеобразовательные школы, лицеи и гимназии страны, а также учреждения дополнительного образования самого широкого профиля.



Конкурс даёт возможность на основе независимой оценки определить результаты образовательной, воспитательной, административной и хозяйственной деятельности учреждений; придать этим результатам общественное звучание и таким путём повысить авторитет организаций-лауреатов, учительского корпуса, системы школьного образования в целом.



Организатором конкурса выступает независимый общественный совет, в состав которого входят представители комитета Совета Федерации по науке, образованию, культуре и информационной политике, комитета Государственной Думы по образованию, комитета Государственной Думы по науке и наукоёмким технологиям, союза директоров ссузов России, национальной ассоциации директоров школ и учителей России, международной академии качества и маркетинга. Награждение лауреатов проходит в рамках всероссийской конференции, посвящённой вопросам образования.



Впервые конкурс «100 лучших школ России» был проведён во второй половине 2013 года и получил широкую поддержку среди общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и учреждений дополнительного образования Российской Федерации. Он стал продолжением доброй традиции – конкурса «100 лучших вузов России» и «Ректор года» среди высших учебных заведений страны, а также конкурса «100 лучших ссузов России» и «Директор года» среди учреждений среднего профессионального образования, которые проводятся, начиная с 2006-2007 гг. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.

