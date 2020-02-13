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Оперной премьерой сезона в Бурятии станет «Травиата»

Оперной премьерой сезона в Бурятии станет «Травиата»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Над «Травиатой» трудится выпускник кафедры режиссуры ГИТИС Владимир Бочаров

Бурятский театр оперы и балеты приступил к работе над первой оперной премьерой сезона. Ею станет новая постановка оперы «Травиата».

«Травиата» Джузеппе Верди является одной из самых популярных в мире классических опер, ставшей своеобразным символом жанра. Кроме того, «Травиата» — это образец того, как блестящая музыка может облекаться в рамки увлекательного сюжета, не теряющего актуальности и в наши дни.

- Эта опера обладает открытыми мелодическими и сюжетными контурами, поэтому каждое поколение солистов ищет в ней свой предел совершенства, а каждый режиссёр ведёт свой диалог о любви и окружающей её времени, о смешении возвышенного и земного в жизни каждого из нас,- сообщает пресс-служба театра.

25 и 26 марта новое прочтение классики на сцене театра представит выпускник кафедры режиссуры ГИТИС Владимир Бочаров. Участник проекта «Лаборатория современной оперы», в 2012 году Владимир поставил в Большом театре оперу «Франциск», которая была номинирована на премию «Золотая маска» и получила специальный приз жюри.

В качестве ассистента режиссёра принимал участие в постановке «Сказки Гофмана» Пермского театра оперы и балета, которая также получила номинацию на престижную театральную премию.

Владимир Бочаров и Александра Разина презентуют концепцию постановки художественному совету театра, январь 2020

За поиск визуального и пластического решения будет отвечать постановочная команда в лице художника и архитектора Александры Разиной, видео-художника Александра Миндрина, художника по свету Валентина Седакова и хореографа Ильи Оши. Дирижёром-постановщиком оперы будет дирижёр Бурятского театра оперы и балета Виталий Шевелев.

Основная режиссёрская идея этой постановки — история прощания с женщиной как объектом, её постепенное одушевление и уход из материального мира. Есть три основные движущие силы этой оперы. В первую очередь это болезнь куртизанки. Вторым двигателем сюжета служит освобождающая от тяжести этого мира любовь. И третья — хор праздных парижан, социальный фон.
оперное искусство театр оперы и балета
 
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