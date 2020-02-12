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Читу посетят участники перехода «Всё для фронта, всё для Победы!»

Читу посетят участники перехода «Всё для фронта, всё для Победы!»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации ГО «Город Чита»
В связи с этим будет ограничено движение транспорта

14 февраля Чита будет встречать участников военно-патриотической акции «Всё для фронта, всё для Победы!» в рамках комбинированного перехода военнослужащих Восточного военного округа.

В этот день на мемориале «Боевая и трудовая слава забайкальцев» будут развернуты сценические площадки и экспозиции. Встреча участников перехода состоится в 11:50.

В 12:00 стартует торжественное открытие акции «Всё для фронта, всё для Победы». Затем состоится возложение венков к Вечному огню, прохождение торжественным маршем роты почётного караула. С 12:45 до 13:30 запланирован показ участникам перехода элементов «Партизанской деревни».

С 12:30 до 15:00 будут работать площадки и экспозиции, полевая кухня приготовит для всех желающих солдатскую кашу и чай. Акция завершится в 15:00 гала-концертом «Есть такая профессия - Родину защищать!».

В связи с проведением мероприятия 14 февраля с 9:00 до 11:15 будет закрыто движение транспорта на участке улицы Карповский тракт от улицы Просторная до магазина «Гуран». Также принято решение ограничить движение транспорта с 11:15 до 11:45 от перекрёстка улиц Красной Звезды - Ковыльная по улице Ковыльная до перекрёстка улицы Ковыльная - Трактовая, по улице Трактовая и от улицы Трактовая по улице П. Белика до мемориала «Боевая и трудовая слава забайкальцев». С 15:00 до 15:30 – по улице П. Белика от мемориала «Боевая и трудовая слава забайкальцев» по улице Трактовая, Романовский тракт, выезд на федеральную автодорогу. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».

В краевой столице 15 февраля также закроют и ограничат движение транспорта на некоторых улицах из-за мероприятий, посвящённых Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Будет закрыто движение транспорта с 14:30 до 16:00 по улице Брызгалова от Космонавтов до Весенней. Также будет ограничено движение транспорта по улице Весенняя от Брызгалова до Космонавтов.

Возрастное ограничение 0+
Чита акция 75 лет Победы Восточный военный округ переход патриотическое воспитание концерт
 
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