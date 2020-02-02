СМИ: В Москве бурятский боксёр сломал нос бойцу Росгвардии

Федерация бокса России проведёт разбирательство инцидента с участием двукратного чемпиона страны Георгия Кушиташвили



Сегодня российские Telegram-каналы сообщили о том, что чемпион России по боксу в полутяжёлом весе (до 81 кг), участник ЧМ-2019, спортсмен из Бурятии Георгий Кушиташвили и ещё один боксер, Овик Оганнисян, были задержаны после инцидента, в результате которого они напали на сотрудника Росгвардии. Также сообщается, что Кушиташвили в ходе происшествия сломал нос бойцу Росгвардии. Однако официального подтверждения этой информации нет.



Отмечается, что у 24-летнего Кушиташвили был найден сверток с неизвестным веществом, которым может быть наркотик.



Федерация бокса России в понедельник, 3 февраля, проведёт разбирательство инцидента с участием двукратного чемпиона России Георгия Кушиташвили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря организации Умара Кремлёва.



- Мне уже сообщили об этом. В понедельник досконально узнаем, что произошло. Если они действительно что-то нарушили, то я считаю, что они должны понести жёсткое наказание, - сказал Кремлёв.