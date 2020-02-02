Федерация бокса России проведёт разбирательство инцидента с участием двукратного чемпиона страны Георгия Кушиташвили
Сегодня российские Telegram-каналы сообщили о том, что чемпион России по боксу в полутяжёлом весе (до 81 кг), участник ЧМ-2019, спортсмен из Бурятии Георгий Кушиташвили и ещё один боксер, Овик Оганнисян, были задержаны после инцидента, в результате которого они напали на сотрудника Росгвардии. Также сообщается, что Кушиташвили в ходе происшествия сломал нос бойцу Росгвардии. Однако официального подтверждения этой информации нет.
Отмечается, что у 24-летнего Кушиташвили был найден сверток с неизвестным веществом, которым может быть наркотик.
Федерация бокса России в понедельник, 3 февраля, проведёт разбирательство инцидента с участием двукратного чемпиона России Георгия Кушиташвили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря организации Умара Кремлёва.
- Мне уже сообщили об этом. В понедельник досконально узнаем, что произошло. Если они действительно что-то нарушили, то я считаю, что они должны понести жёсткое наказание, - сказал Кремлёв.
СМИ: В Москве бурятский боксёр сломал нос бойцу Росгвардии
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Похолодание ожидается с понедельника
Решение о применении финансовой ответственности принято для стимулирования регионов к выполнению своих полномочий по управлению ОЭЗ
Возбуждено уголовное дело
Первое место заняла команда из Курумканской средней школы №2
У него изъяты спиленный лес, бензопила, грузовая техника
Из-за аварии образовался небольшой затор
Заболевших коронавирусной инфекцией в регионе нет
Умар Кремлёв вручил Валерию Доржиеву сертификат на 1 млн рублей
Из-за пасущейся вблизи дороги лошади случилось дорожное происшествие
Возбуждено уголовное дело
По данным Бурятского гдрометцентра, 2 февраля по республике местами небольшой снег
Ущерб от действий «чёрного лесоруба» оценивается в 400 тысяч рублей
Такой формат проведения песенных конкурсов в республике применяется впервые
В России зарегистрировано два случая заболевания новым вирусом
Травля продолжалась несколько лет