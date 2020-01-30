В Бурятии в магазине хранились цыплята-бройлеры без документов

Цыплята-бройлеры хранились в морозильной камере магазина



Госинспектор отдела управления Россельхознадзора провёл внеплановую проверку в отношении предпринимателя, реализующего пищевую продукцию в селе Шэнэ-Буса Заиграевского района Бурятии.



В ходе проверки было выявлено нарушение ветеринарного законодательства: в морозильной камере торгового зала магазина на хранении и в обороте находилось 5 кг полутушек цыплят-бройлеров без ветеринарно-сопроводительных документов.



В отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, выдано предписание, продукция уничтожена, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.

