Цыплята-бройлеры хранились в морозильной камере магазина
Госинспектор отдела управления Россельхознадзора провёл внеплановую проверку в отношении предпринимателя, реализующего пищевую продукцию в селе Шэнэ-Буса Заиграевского района Бурятии.
В ходе проверки было выявлено нарушение ветеринарного законодательства: в морозильной камере торгового зала магазина на хранении и в обороте находилось 5 кг полутушек цыплят-бройлеров без ветеринарно-сопроводительных документов.
В отношении должностного лица составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, выдано предписание, продукция уничтожена, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.
В Бурятии в магазине хранились цыплята-бройлеры без документов
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