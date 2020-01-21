Бурятский учёный утверждает, что видел золото Колчака на дне Байкала

Однако достать драгоценности из-под завалов не представляется возможным



Бурятский краевед, археолог и историк Алексей Тиваненко утверждает, что собственными глазами видел знаменитое золото Колчака и даже сфотографировал слитки с царским клеймом на дне Байкала во время научной глубоководной экспедиции. Об этом сообщает издание «Сибирь. Реалии».



В 2008 году, когда была организована экспедиция на Байкал глубоководных аппаратов «Мир-1» и «Мир-2», Алексея Тиваненко пригласили принять в ней участие.



– Дело в том, что я работал в Байкальском институте природопользования и всю жизнь собирал сведения о Байкале. Но, я, конечно, не мог не рассказать о том, что узнал про золото Колчака. В ответ меня спросили: «Сможешь показать-то место?» Я сказал, что смогу, - рассказывает учёный.



В 2008 году состоялось первое погружение на дно Байкала, но ничего обнаружено не было. Однако в 2009 году обломки поезда времён Гражданской войны все-таки нашлись.



– На глубине 1,5 км они лежали. Оказывается, мои расчёты были неверными. Когда вагоны упали в воду, там какое-то время был воздух. Плюс сильное течение Байкала, всё это повлияло на то, что вагоны отнесло на метров 500 в сторону от того места, где произошло падение. А мы опускались на «Мирах» у самого подножия скалы. На самом деле обломки поезда были чуть дальше. Мы увидели покорёженные вагоны, обломки. Многое было засыпано песком. Остатки эшелона развалились по всему склону. В километре от места падения также были найдены части поезда, ящики с патронами, искорёженные рельсы, – вспоминает Алексей Тиваненко.



Там же, среди обломков поезда царских времён, участники экспедиции своими глазами увидели то самое царское золото.



– Я своими глазами увидел царское золото! В одном месте, под камнем, лежит аккуратненький слиточек. Видно, что золото. Нам надо было убедиться, что это действительно было оно. Но слитки были под камнями. А механические руки у аппарата всего полтора метров длиной. Вокруг железные фермы вагонов. Пролезть не можем. Стали камни разбирать, но поняли, что это бесполезно. Если бы аппарат стоял на ровном месте дна, мы бы смогли завалы разобрать. А он же висит. Только камень возьмём, так аппарат сразу перевешивает, и он клюёт носом. Пытались, пытались – ни в какую, – рассказывает учёный.



Тогда было решено хотя бы сдуть песок, чтобы хорошенько рассмотреть найденный «клад».



– Повернули аппарат, покрутили задним винтом, и песок сдуло. И действительно стало ясно, что там лежит слиток золота. Видны клейма, всё совпадает. Мы сфотографировали всё, на снимках хорошо видно, – уверяет исследователь.



Всего при погружении в батискафе было обнаружено между завалами два слитка, весом по 16 килограммов каждый. Их удалось сфотографировать, но достать их из-под завалов в силу технической сложности пока не представляется возможным, сообщает «Сибирь. Реалии».



– Мы доложили в Кремль о находке. В 2010 году в Бурятию приезжал председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Он также спустился на дно, убедился, что золото там. Потом ещё спускался министр финансов Кудрин. Потом приехал Владимир Путин. Он спускался на Мире-1, а я на Мире-2. Меня спрашивали: «Сколько там золота лежит. на ваш взгляд?». Я ответил: «Кто его знает». Дело в том, что из 17 вагонов, которые отошли от Иркутска, во Владивосток приехало всего 6 вагонов – тому есть документальные свидетельства, в том числе кадры кинохроники, которые я видел. Следовательно, остальные 11 вагонов, получается, лежат на дне Байкала, – предполагает Алексей Тиваненко.



Однако даже сегодня, спустя 10 лет после обнаружения, драгоценности остаются на дне Байкала.



– Глубина 1,5 километра, наша самая современная техника поднять ценный груз, освободив его из-под тяжёлых обломков, не может. Тогда Путин распорядился – думайте, создавайте аппараты для разбора завалов. И внимательно изучайте этот вопрос – сколько именно лежит золота на дне Байкала. Быть может, овчинка не стоит выделки. – говорит Тиваненко.





