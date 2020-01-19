«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из Свято-Троицкого Селенгинского монастыря
На Крещение жители Бурятии искупались в купелях Свято-Троицкого Селенгинского монастыря. Божественная литургия началась в полночь с 18 на 19 января. После богослужения состоялся крестный ход с хоругвями на иордань, где священнослужителями совершено Великое освящение воды.
В иконной лавке люди могли приобрести рубашки для купания, полотенца, крестики, духовную литературу и иконы. В храме можно было помолиться, поставить свечи.
Все смогли получить освящённую крещенскую воду, которая была заготовлена в большом количестве. Территория монастыря была празднично украшена еловыми арками, гирляндами и ледяными скульптурами.
Среди окунувшихся в крещенские воды были дети, женщины и мужчины. Также на месте дежурили спасатели, за порядком следили полицейские.
Всего в Бурятии было оборудовано 27 купелей.
Как сообща «Байкал-Daily», глава республики Алексей Цыденов вместе с другими верующими окунулся в крещенские воды. Видео можно посмотреть по ссылке.
Жители Бурятии окунулись в крещенские воды
Общество, Фото:
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