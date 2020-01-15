Семьи Бурятии приглашают на главный всероссийский конкурс

Скоро стартует приём заявок на всероссийский конкурс «Семья года»



В 2020 году состоится всероссийский конкурс «Семья года». Он проводится с 2016 года и завоевал статус главного семейного конкурса страны.



Семьи-победители определяются в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций».



Совсем скоро будет известно о порядке и формате проведения конкурса в 2020 году. Ежегодно в Бурятии принимают участие порядка 40 семей. Так, в 2019 году в региональном этапе конкурса «Семья года» приняли участие 41 семья. На федеральный этап конкурса было подано 5 заявок.



- Участники из Бурятии ежегодно входят в число победителей Всероссийского конкурса, так в 2019 году победителем всероссийского конкурса в номинации «Сельская семья» признана семья Хазагаевых Шагдуржапа Александровича и Галины Бадмаевны из Закаменского района, - сообщает пресс-служба минкультуры республики.



Региональный этап конкурса должен завершиться до 25 мая 2020 года.







