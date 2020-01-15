Скоро стартует приём заявок на всероссийский конкурс «Семья года»
В 2020 году состоится всероссийский конкурс «Семья года». Он проводится с 2016 года и завоевал статус главного семейного конкурса страны.
Семьи-победители определяются в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель традиций».
Совсем скоро будет известно о порядке и формате проведения конкурса в 2020 году. Ежегодно в Бурятии принимают участие порядка 40 семей. Так, в 2019 году в региональном этапе конкурса «Семья года» приняли участие 41 семья. На федеральный этап конкурса было подано 5 заявок.
- Участники из Бурятии ежегодно входят в число победителей Всероссийского конкурса, так в 2019 году победителем всероссийского конкурса в номинации «Сельская семья» признана семья Хазагаевых Шагдуржапа Александровича и Галины Бадмаевны из Закаменского района, - сообщает пресс-служба минкультуры республики.
Региональный этап конкурса должен завершиться до 25 мая 2020 года.
Семьи Бурятии приглашают на главный всероссийский конкурс
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Скоро стартует приём заявок на всероссийский конкурс «Семья года»
В отношении нарушителей составлены административные протоколы
Экс-супруг также хотел обязать их общих детей сменить фамилию и отчество
Колонию №7 посетила настоятельница Батуринского женского монастыря
Больше всего граждан интересовали вопросы, касающиеся качества и безопасности сладких подарков
На многих участках ещё открытая вода
Также они провели диагностику техники
Именинницы проживают в Кяхтинском районе
«Если эта песня сохранит одну или две семьи, это уже будет хорошо», - говорит Лудуб
Опубликован полный список иорданей для крещенских купаний
Работа ведётся по поручению главы республики
Три из четырёх спортсменок из Бурятии пробились в финал контрольных спаррингов
Автоинспекторы встретились с учащимися начальных классов Усть-Баргузинской школы
Состязания провели в Гусиноозёрске
В основном это граждане стран СНГ - Армении, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана