В двух колледжах Улан-Удэ студенты не проходили социально-психологическое тестирование

Руководителям учебных заведений внесены представления



Как выяснила прокурорская проверка, учащиеся двух колледжей Улан-Удэ не проходят ежегодно социально-психологическое тестирование. Таким образом, нарушается закон о профилактики наркомании, противодействии незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних.



По закону об образовании к компетенции образовательного учреждения относится организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств.



Руководителям учебных заведений внесены представления об устранении нарушений закона, рассмотрение которых находится на контроле районной прокуратуры, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



