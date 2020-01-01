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01 Января

31 Декабря

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В двух колледжах Улан-Удэ студенты не проходили социально-психологическое тестирование

В двух колледжах Улан-Удэ студенты не проходили социально-психологическое тестирование
Общество,  Фото:pixabay.com
Руководителям учебных заведений внесены представления

Как выяснила прокурорская проверка, учащиеся двух колледжей Улан-Удэ не проходят ежегодно социально-психологическое тестирование. Таким образом, нарушается закон о профилактики наркомании, противодействии незаконному потреблению наркотических средств и психотропных веществ среди несовершеннолетних.

По закону об образовании к компетенции образовательного учреждения относится организация социально-психологического тестирования обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств.

Руководителям учебных заведений внесены представления об устранении нарушений закона, рассмотрение которых находится на контроле районной прокуратуры, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

прокуратура
 
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