В Улан-Удэ полицейские вручили дружинникам удостоверения

Удостоверения вручили членам добровольной народной дружины «Любимый дворик»



26 декабря руководство отдела полиции №2 управления МВД по Улан- Удэ приняло участие в рабочей встрече недавно созданной в микрорайоне Сосновый добровольной народной дружины «Любимый дворик».



- Деятельность ТОС «Любимый дворик» всегда положительно оценивалась сотрудниками полиции и местными жителями, а теперь, когда вы решили организовать свою ДНД, наша совместная работа сможет ещё более позитивно повлиять на жизнь микрорайона, - отметил начальник отдела полиции Николай Копылов.



Руководитель районной полиции вручил десять удостоверений членам добровольной народной дружины и поблагодарил их за активную жизненную и гражданскую позицию, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



На встрече председателя дружины «Любимый дворик» Александру Аюржанаеву поблагодарили за организацию военно-патриотического клуба для детей.



Местные жители отпраздновали создание добровольной народной дружины и наступление Нового года хороводом вокруг ёлки.





