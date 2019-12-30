Удостоверения вручили членам добровольной народной дружины «Любимый дворик»
26 декабря руководство отдела полиции №2 управления МВД по Улан- Удэ приняло участие в рабочей встрече недавно созданной в микрорайоне Сосновый добровольной народной дружины «Любимый дворик».
- Деятельность ТОС «Любимый дворик» всегда положительно оценивалась сотрудниками полиции и местными жителями, а теперь, когда вы решили организовать свою ДНД, наша совместная работа сможет ещё более позитивно повлиять на жизнь микрорайона, - отметил начальник отдела полиции Николай Копылов.
Руководитель районной полиции вручил десять удостоверений членам добровольной народной дружины и поблагодарил их за активную жизненную и гражданскую позицию, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
На встрече председателя дружины «Любимый дворик» Александру Аюржанаеву поблагодарили за организацию военно-патриотического клуба для детей.
Местные жители отпраздновали создание добровольной народной дружины и наступление Нового года хороводом вокруг ёлки.
В Улан-Удэ полицейские вручили дружинникам удостоверения
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Музыкант снял музыкальный клип за 24 часа
Здесь планируется строительство очистных сооружений
Салаты относятся к скоропортящимся продуктам
Удостоверения вручили членам добровольной народной дружины «Любимый дворик»
В ролике актёр Маколей Калкин «заговорил» на бурятском языке
Музыкант Зандан Шойдоков исполнил кавер-версию песни «Senorita»
Если в банке слышно бульканье – лучше отказаться от такой икры
Режиссёр, поэт-сатирик Юрий Ботоев записал необычное поздравление
«Автоёлку» построили из 150 машин
На верность Родине присягнули около 50 новобранцев
Жители Бурятии в этом году активно помогали людям, оказавшимся в беде
Жалобы шоумена на решение о вынесении штрафа были отвергнуты российскими судами
Особый режим продолжится с 27 декабря до 8 января
В декабре употребление игристого в республике вырастает почти наполовину
Специалисты дали советы, как не получить обморожение в связи с сильными морозами