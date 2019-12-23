В рамках мероприятия пройдёт конкурс на лучшее произведение искусства
Более 600 работ будет представлено на фестивале изобразительного искусства «Область искусства», который впервые пройдёт в Иркутской области. Работы 160 мастеров из муниципальных образований можно будет увидеть в арт-галерее «DIAS» в Иркутске.
В рамках фестиваля пройдёт выставка-конкурс «Лучшее произведение изобразительного искусства 2019», по итогам которой будут определены победители и лауреаты конкурса. Участие в мероприятии примут художники, скульпторы, ювелиры и мастера декоративно-прикладного искусства. Всего на конкурс было подано 185 заявок из 22 населённых пунктов Иркутской области.
Кроме того, начнёт работать передвижная выставка в городах и населённых пунктах Иркутской области, где также пройдут лекции по современному искусству, мастер-классы по различным видам техник изобразительного искусства, творческие встречи с авторами.
Торжественное открытие выставки состоится 20 марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Иркутской области.
В Иркутской области состоится фестиваль изобразительного искусства
Общество, Фото:
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