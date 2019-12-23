В Бурятии появилось шесть тысяч новых доноров

В правительстве республики прошло итоговое заседание совета по развитию донорства и её компонентов



За 11 месяцев 2019 года на Бурятской республиканской станции переливания крови зарегистрировано 6142 донора.



Посещения станции потенциальными донорами уменьшились на 3,8% и составили 20223 (2018 году – 20686).



Нагрудным знаком «Почётный донор России» награждаются граждане, сдавшие бесплатно: цельную кровь 40 и более раз или плазму 60 и более раз. В Бурятии на 1 декабря 2019 года зарегистрировано 2183 почётных донора России (награждено за 11 месяцев 2019 года – 103 донора).



- В выездных условиях заготавливается 20% от общего объёма заготовленной крови. Выездная бригада станции переливания крови в 2019 году совершила 148 выездных дней, с охватом 5185 посетителей, из них сдали компоненты крови 3736 доноров, - сообщают в пресс-службе минздрава Бурятии.



Выполнены планы по донорству в Бичурском, Северобайкальском, Иволгинском, Кабанском, Джидинском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Прибайкальском и Тарбагатайском районах. Не выполнили плановые показатели по донорству следующие районы: Селенгинский (68%), Заиграевский (70%), Кижингинский (75%), и г. Северобайкальск (76%).



За этот год плановое задание по донорству в предприятиях и организациях Улан Удэ выполнены на 108% (3372 донации при плане 3120), в 2018 г. – 104% (3126 донаций при плане 3020), в 2017 г. – 104% (3105 донаций при плане 3005).





