Победу одержала команда Кяхтинского района
6 декабря в городе Гусиноозёрск состоялась VIII межрайонная спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники соревновались в четырёх видах спорта: настольный теннис, шашки, шахматы и дартс.
На торжественном построении команд во время открытия соревнований с приветственным словом выступили представители администрации Селенгинского района и Гусиноозёрска, центра занятости населения, Всероссийского общества слепых и минсоцзащиты. Они пожелали спортсменам мужества, терпения, честной, спортивной борьбы и достойных соперников. Также музыкальное приветствие показал хореографический ансамбль «Non-Stop».
Все спортсмены продемонстрировали силу воли и стремление к победе. По итогам спартакиады первое место заняла команда Кяхтинского района, которой был вручён переходящий кубок. Второе место – у команд Джидинского и Селенгинского районов. Всем командам были вручены денежные призы. Об этом сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.
Гусиноозёрск принял межрайонную спартакиаду среди инвалидов
Общество, Фото:
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