В Бурятии открылся центр татарской культуры

Общество, Фото: пресс-служба администрации МО «Кяхтинский район»

Название центра «Алмагачлар» переводится с татарского как «яблоньки»



6 декабря состоялась торжественная церемония открытия центра татарской культуры «Алмагачлар» в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии. Название центра переводится с татарского как «яблоньки». Усадьба расположилась в старинном доме Перфильевых.



Поздравить жителей со столь знаменательным событием прибыло много гостей. С приветственными словами выступила Сажида Баталова, председатель ассоциации народов Бурятии и региональной национально-культурной автономии татар Бурятии. Она приехала не с пустыми руками и подарила усть-кяхтинским татарам замечательную тальянку, пожелав играть и танцевать под музыку, льющуюся из этого инструмента.



Депутат НХ РБ Найдан Чимбеев вручил благодарственные письма Хурала тем, кто принимал активное участие в возрождении центра татарской культуры: Сание Поповой, Татьяне Аскаровой, Зульфие Немченко, Альфие Серебренниковой и Сакие Халимовой.



После торжественной церемонии перерезания ленточки, всех гостей встречали национальным блюдом и уже в усадьбе рассказывали о быте, национальной пище, костюмах, убранстве татар. Все участники открытия «Алмагачлара» остались довольны гостеприимством и угощениями. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.

