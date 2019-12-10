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В Бурятии открылся центр татарской культуры

В Бурятии открылся центр татарской культуры
Общество,  Фото:пресс-служба администрации МО «Кяхтинский район»
Название центра «Алмагачлар» переводится с татарского как «яблоньки»

6 декабря состоялась торжественная церемония открытия центра татарской культуры «Алмагачлар» в селе Усть-Кяхта Кяхтинского района Бурятии. Название центра переводится с татарского как «яблоньки». Усадьба расположилась в старинном доме Перфильевых.

Поздравить жителей со столь знаменательным событием прибыло много гостей. С приветственными словами выступила Сажида Баталова, председатель ассоциации народов Бурятии и региональной национально-культурной автономии татар Бурятии. Она приехала не с пустыми руками и подарила усть-кяхтинским татарам замечательную тальянку, пожелав играть и танцевать под музыку, льющуюся из этого инструмента.

Депутат НХ РБ Найдан Чимбеев вручил благодарственные письма Хурала тем, кто принимал активное участие в возрождении центра татарской культуры: Сание Поповой, Татьяне Аскаровой, Зульфие Немченко, Альфие Серебренниковой и Сакие Халимовой.

После торжественной церемонии перерезания ленточки, всех гостей встречали национальным блюдом и уже в усадьбе рассказывали о быте, национальной пище, костюмах, убранстве татар. Все участники открытия «Алмагачлара» остались довольны гостеприимством и угощениями. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.
национальная культура татары Бурятия Кяхтинский район
 
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