На соревнования приехали спортсмены из Благовещенска, Владивостока, Иркутска, Красноярска и Томска
В Чите с 16 по 17 ноября прошли XIX чемпионат и первенство Забайкальского края по спортивной аэробике.
300 спортсменов приняли участие в этих соревнованиях. Помимо забайкальцев, в разных возрастных категориях: 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет и 15-17 лет, а также в разных номинациях соревновались участники из таких городов России как Благовещенск, Владивосток, Иркутск, Красноярск и Томск.
По результатам состязаний первое общекомандное место по количеству золотых медалей заняли спортсмены Забайкальского края, на втором месте – Красноярский край, третье место – у Иркутской области.
В индивидуальной программе чемпионами стали 4 забайкальских спортсмена. Среди девушек 15-17 лет победу одержала Ольга Тумасова (г. Чита, СШ № 1). У девочек 9-11 лет в Сибирской лиге первое место заняла Юлия Белова (г. Чита, СШ № 1). У девочек 9-11 лет в международной лиге «золото» завоевала Марина Епишина (г. Чита, СШ № 1). Среди юношей 12-14 лет победу праздновал Иван Дроздов (ГУ ДО ЗДЮЦ «Олимпиец», г. Чита).
В смешанных парах среди спортсменов 12-14 лет обладателями золотых медалей стали Иван Дроздов и Дарья Степанова (ГУ ДО ЗДЮЦ «Олимпиец», г. Чита). В категории «Трио» среди спортсменов 12-14 лет первое место получили спортсмены спортивной школы №1 г. Читы Арина Еренкова, Анастасия Бородина, Юлия Сумарокова. В этой же категории среди спортсменов 9-11 лет победителем была признана команда Читинской Государственной медицинской академии Арина Пигарева, Дарья Савиных, Алена Сороченко.
- В номинациях «танцевальная гимнастика» и «гимнастическая платформа» медали разных достоинств завоевали спортсмены Забайкальского, Красноярского края, Иркутска и Владивостока, – сообщает Евгения Титаренко, президент федерации спортивной аэробики Забайкальского края.
В Чите завершился краевой чемпионат по спортивной аэробике
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