В Улан-Удэ восстановили стоявший на постаменте танк Т-34: видео

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Как сообщал «Байкал-Daily», этот танк примет участие в параде 9 мая в честь 75-летия Победы на площади Советов, возглавив механизированную колонну.









В Улан-Удэ восстановили легендарный танк Т-34, которые многие годы простоял в качестве памятника на постаменте на 3-м участке на станции Дивизионная. 3,5 месяца военные мастера Бурятии работали над восстановлением танка.В боевой машине не было двигателя, внутри корпус был обгоревшим, запчасти привозили со всей страны. Некоторые запасные части изготавливались вручную, а двигатель был установлен с другого танка. В результате мастерам удалось восстановить танк.На специальном полигоне мастера проверили ходовые возможности и работу двигателя. Танк с лёгкостью преодолел все препятствия трассы. После всех испытаний танк покрасят в родной цвет и нанесут необходимую маркировку.