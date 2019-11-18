В Улан-Удэ восстановили стоявший на постаменте танк Т-34: видео

В Улан-Удэ восстановили легендарный танк Т-34, которые многие годы простоял в качестве памятника на постаменте на 3-м участке на станции Дивизионная. 3,5 месяца военные мастера Бурятии работали над восстановлением танка.
В боевой машине не было двигателя, внутри корпус был обгоревшим, запчасти привозили со всей страны. Некоторые запасные части изготавливались вручную, а двигатель был установлен с другого танка. В результате мастерам удалось восстановить танк.
На специальном полигоне мастера проверили ходовые возможности и работу двигателя. Танк с лёгкостью преодолел все препятствия трассы. После всех испытаний танк покрасят в родной цвет и нанесут необходимую маркировку.
Как сообщал «Байкал-Daily», этот танк примет участие в параде 9 мая в честь 75-летия Победы на площади Советов, возглавив механизированную колонну.
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